Díaz Novoa, en la terraza del Real Club de Regatas, con la bahía de San Lorenzo de fondo. Juan Carlos Román

José Manuel Díaz Novoa

Exentrenador del Sporting y del Burgos
Díaz Novoa, entrenador: «El Sporting de Gijón es de los equipos mejor diseñados para ascender»

«Veo al equipo sólido atrás, con buen portero y jugadores de segunda línea francamente buenos como Gaspar, Gelabert o Dubasin»

Iván García

Iván García

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:41

«Ando algo fastidiado de la voz», se disculpa Jose Manuel Díaz Novoa (Gijón, 1944). El legendario exentrenador del Sporting de Gijón, que ... alumbró una de las mejores etapas del club en la década de los ochenta, recibirá hoy un merecido reconocimiento en los instantes previos al duelo que enfrenta a los rojiblancos frente al Burgos, club al que también dirigió. Aunque no se puede hablar de corazón dividido el de esta tarde es, sin duda, un partido especial para él.

