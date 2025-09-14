«Ando algo fastidiado de la voz», se disculpa Jose Manuel Díaz Novoa (Gijón, 1944). El legendario exentrenador del Sporting de Gijón, que ... alumbró una de las mejores etapas del club en la década de los ochenta, recibirá hoy un merecido reconocimiento en los instantes previos al duelo que enfrenta a los rojiblancos frente al Burgos, club al que también dirigió. Aunque no se puede hablar de corazón dividido el de esta tarde es, sin duda, un partido especial para él.

–¿Qué le dice este arranque de Liga del Sporting?

–Llevamos poco tiempo, pero el hecho de estar en cabeza ya tiene un significado. Es un equipo difícil de batir, lleva muy pocos goles en contra. Quizá la asignatura pendiente sea hacer más goles porque lleva también pocos a favor, pero tiene jugadores para ello. Lo veo sólido atrás, tiene un buen portero y jugadores de banda francamente buenos como Gaspar y Guille, hombres que llegan de atrás para marcar como Gelabert y Dubasin. Será cuestión de tiempo y de ajustar dónde queremos presionar en el campo para acercarnos más a la portería contraria. Siempre depende de la clase de jugadores que tengas, pero yo creo que el Sporting es de los equipos mejor diseñados para ascender.

–Entiendo por sus palabras que también confía en el trabajo de Asier Garitano.

–Comprendo que se critique a los entrenadores y puede que algunos lo tachen de defensivo, pero cuando tienes algo ganado veo lógico el hecho de que quieras conservarlo cuando faltan pocos minutos. Está haciendo lo correcto, seguro que va a seguir haciendo progresar al equipo a medida que pase el tiempo y se identifiquen todos, jugadores y entrenador, con lo que quieren y cómo lo quieren. Lo está haciendo bien.

–Quizá menos recordada para alguna parte de la afición del Sporting es su etapa en el banquillo del rival de hoy: el Burgos. ¿Cómo recuerda esa etapa?

Etapa en Burgos: «Fueron dos años muy tranquilos en Primera División en los que estuvimos cerca de la UEFA»

–Fueron dos años muy tranquilos y de éxito en Primera División. El Burgos no era entonces un equipo organizado en la base como el Sporting, ni tenía esas instalaciones. Era la vuelta a Primera después de mucho tiempo y se hicieron dos temporadas francamente buenas, estando cerca de la UEFA siempre. Se consiguieron importantes victorias en casa o fuera como en el Bernabéu y empatar en el Nou Camp. Como entrenador, fueron unos años muy tranquilos y de buen recuerdo.

–¿Echa de menos el banquillo?

–No, no, ya no. Todo tiene su tiempo y el mío ya pasó para eso.

Mareo y El Molinón

–Le ha tocado vivir como jugador y entrenador el fútbol de los setenta, ochenta y noventa. ¿En qué nota el cambio con el de hoy en día?

–En el Sporting, por ejemplo, la exigencia para todos. Jugadores, entrenador… Para todos era mucha.

–¿Había más antes?

–Sin duda. Me fijo en Joaquín Alonso, por decir uno, el hombre que más partidos jugó en el Sporting y con una participación extraordinaria. Pues él, como Ablanedo o Jiménez, tuvieron que superar críticas y momentos difíciles en el campo. Alguno se habrá quedado en el camino por eso, pero esa exigencia también nos hacía a todos mejores.

–De sus cinco etapas en el banquillo de El Molinón, ¿con cuál se queda?

–Fueron muchas temporadas distintas, siete u ocho, en circunstancias muy diferentes. La primera, para alguien que es de Gijón y que pasó por jugador en distintas categorías y el primer equipo fue muy especial… Aquel primer día de 1979 contra el Sevilla fue algo increíble. Hubo de todo, en general, aunque quizá si me tengo que quedar con alguna etapa me quedo con la primera, sí.

–Conocedor también de todo lo que es la Escuela de Mareo, ¿qué le parece su momento actual?

–Yo tuve la suerte de ver Mareo echar a andar como Escuela de Fútbol. Y ahí se intentó operar de un modo parecido a Lezama y otras y creo que se hizo un buen trabajo y se establecieron bases para el futuro. También te digo que el trabajar bien el fútbol base no es una ciencia exacta. Hay veces que tienes dos jugadores en la derecha muy buenos y te falta uno en la izquierda. Hay que estar atento también a otros clubes y a otros jugadores de toda España. Aquí llegaron con 18, 19 o 20 años jugadores como Joaquín, Abel o Mino que estaban desde los diez en otros sitios. Cuanta mejor categoría tenga el filial más exigencia para los jugadores y más fácil el salto para el primer equipo.

–¿Ve más fácil llegar al primer equipo ahora?

–Hoy el Sporting es de Segunda, en mis años estaba en Primera y el salto era más difícil porque competíamos con Madrid y Barcelona para ser campeones. Debería ser más fácil que llegasen jugadores del filial que entonces.

–Bueno. Gaspar, Guille, Pablo, Diego, Nacho... Hay bastantes canteranos en plantilla. ¿No cree?

–¿Bastantes? No lo sé. Tampoco me parecen excesivos. Podría haber más. Nunca son suficientes.

–¿Favorito para esta tarde?

–El Sporting en su campo, y en este momento, es favorito ante cualquier rival.