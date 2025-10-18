El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Juan Muñiz

Exjugador de Sporting y jugador del Adelaide
«Juan Mata me habló maravillas de Australia por la calidad de vida»

«Tengo muy buenas referencias de Borja Jiménez. Ya ascendió con el Leganés y ojalá lo haga ahora con el Sporting»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:32

Comenta

«La pregunta que me hicieron antes de firmar e irnos a Australia era dónde prefería vivir: Madrid o Gijón. Mi respuesta, claro, fue ... y será siempre Gijón. Entonces, me dijeron: 'Adelaide va a ser tu ciudad'». Juan Muñiz (Gijón, 1992) debutó este viernes con el Adelaide United, con el que ha firmado por tres temporadas en lo que es toda una experiencia de vida, en la A-League australiana, en la que rivalizará con Juan Mata y el exrojiblanco Víctor Campuzano. «Me han hablado maravillas de Australia, de la competición. Estuve en contacto con Javi López, el exjugador del Espanyol, que se ha quedado a vivir allí», relata a EL COMERCIO con la ilusión del recién llegado.

