«La pregunta que me hicieron antes de firmar e irnos a Australia era dónde prefería vivir: Madrid o Gijón. Mi respuesta, claro, fue ... y será siempre Gijón. Entonces, me dijeron: 'Adelaide va a ser tu ciudad'». Juan Muñiz (Gijón, 1992) debutó este viernes con el Adelaide United, con el que ha firmado por tres temporadas en lo que es toda una experiencia de vida, en la A-League australiana, en la que rivalizará con Juan Mata y el exrojiblanco Víctor Campuzano. «Me han hablado maravillas de Australia, de la competición. Estuve en contacto con Javi López, el exjugador del Espanyol, que se ha quedado a vivir allí», relata a EL COMERCIO con la ilusión del recién llegado.

–¿Nervioso por la experiencia?

–No, no. Australia tampoco queda mucho más lejos que Malasia, mi anterior destino. No tengo ninguna duda de que en Australia todo irá bien. Sí que estuve algo estresado por lo que conlleva la visa para entrar en Australia. Con independencia de que vayas a jugar al fútbol o a trabajar en lo que sea, este es un país que exige muchos documentos para una visa de trabajo. Tuvimos incluso que pasar un control médico en Madrid. Todo sea por la calidad de vida que dicen que hay.

–¿Tan complicado es entrar?

–Es que no solo es una serie de documentos que tienes que cumplir, sino que la empresa a la que vas, en este caso el club, también tuvo que presentar otra gran cantidad de documentos. Y esto es lo mismo en el fútbol o si vas a trabajar a una empresa que no tenga que ver con el deporte. El hándicap que teníamos nosotros era que, al haber vivido en Malasia en los últimos seis meses, Australia lo consideraba un país de riesgo. Por eso tuvimos que hacer una serie de pruebas médicas más.

–¿Qué supone para usted jugar en Australia?

–Antes de salir a Grecia, que fue mi primera experiencia fuera de España, dos de las ligas que más me llamaban la atención como experiencia de vida eran Australia y la MLS. Australia intenta imitar un poco la MLS. Los equipos no llegan a ser franquicias, pero es algo parecido. La Liga, con todo el mundo con el que hablé, lo venden como un show, muy al estilo estadounidense. Luego, la calidad de vida es impresionante, por lo que me han dicho. Mucha gente me ha dicho que es el mejor sitio para vivir.

–¿Por ejemplo?

–Antes de viajar tomé un café con Juan Mata, que ha firmado otra vez allí (Melbourne) y me habló maravillas. Me dijo: «Me retiro o vuelvo a Australia por esa calidad de vida». La liga es muy bonita, competitiva. No es como la MLS, tampoco hay descensos, pero por la parte de arriba juegas por entrar en la 'Champions' asiática. Los primeros equipos compiten en un 'play off'. Hablé mucho con Andreu (Guerao), mi agente, que jugó allí... Me ayudó muchísimo. Fue clave en todo.

–Ha firmado por tres años.

–Fue otra de las cosas que me convenció. Tengo 33 años y el resto de las opciones que tenía no me daban más de un año o el segundo estaba condicionado por objetivos. Pero no estoy yo solo, sino que me la juego un poco a mover a toda la familia, los niños, el colegio… Aquí tengo una estabilidad de tres años.

–¿Será su último destino?

–No me lo planteo así. Todo el mundo me hace ya la broma de la última y para el Marino (risas). No sé cómo voy a estar con 36 años. Físicamente estoy muy bien, tuve pocas lesiones en mi carrera. En Malasia, en estos tres años, tuve dos o tres, pero nada de más de un mes. Si me sigo encontrando bien, pues no lo sé. No descarto nada. No me pongo una fecha tope para terminar.

–¿Qué me dice del Sporting?

–En el tiempo que estuve en Gijón, en el inicio, fui a tres o cuatro partidos. El último fue el del Albacete... Confío en el Sporting. Esta liga es muy larga. Creo que tiene un muy buen once titular, doce o trece jugadores que son de 'play off' hacia arriba.

–¿Falla el fondo de armario?

–Exacto. Con lo exigente que es la Segunda… Pero confío en que el equipo vaya para arriba, pero me ha generado luces y sombras.

–¿Vio el debut de Borja Jiménez?

–No pude. Sé que la primera parte fue muy buena, pero que con el 2-1 apretó el Racing. De todas formas es el primer partido del míster y, además, contra el Racing. Es un buen comienzo para enganchar. Tengo referencias muy buenas de Borja por compañeros que lo tuvieron. Ya ascendió con el Leganés y ojalá que lo haga ahora con el Sporting.

–¿Se ve volviendo al club?

–El fútbol y el Sporting son los que me criaron como persona y me dieron los momentos más grandes como futbolista. El año del ascenso no era solo un ambiente de fútbol, sino de amigos y familia. Todo eso me lo dio el Sporting. Me encantaría volver a trabajar, no sé de qué, pero en el club que me formó.

–Usted coincidió unas semanas con Nacho Méndez en el Johor, en Malasia. ¿Cómo es el club?

–Ahora ya es un club más conocido en Europa. Si a alguien le sale la oportunidad, se lo recomendaría cien por cien. Con Nacho coincidí en casi toda la pretemporada. Está disfrutando de la 'Champions', de vivir allí y del club, que es una pasada.

–Usted tiene el conocimiento de la experiencia. ¿Entiende la decisión de Nacho de irse allí?

–Sí. A ver, la Liga, quitando dos o tres equipos, no es buena. Pero luego, el día a día y lo que es el club, está a años luz de, ya no le digo clubes de Segunda de España, sino de Primera en cuanto a infraestructuras, organización, presupuestos… Hay jugadores que venían de no jugar en Primera, tenían otras cosas y no lo dudaban. Samu Castillejo venía del Valencia y seguramente tendría equipos en España, pero prefirió irse al Johor. Hay muy buen ambiente y económicamente el club me atrevería a decir que paga más que muchos equipos de Primera. No voy a decirle que lo justifique todo el tema económico, pero no te lo pone fácil. Es un caso, salvando las distancias, como los clubes de Arabia.