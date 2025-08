Juan Pablo Colinas: «El Sporting de Gijón tiene un seguro atrás con Yáñez: es sobrio y domina todas las facetas»

«Soy de León, me formé allí, pero cuando inicié mi carrera profesional me tuve que ir fuera». Juan Pablo Colinas (León, 1978) verá ... este mes al equipo de su tierra, la Cultural, y al de la ciudad en la que vive, Gijón, enfrentarse en dos ocasiones. La primera, este miércoles en la Escuela de Fútbol de Mareo. Y ya a finales de mes, en El Molinón, en lo que será la tercera jornada de Segunda División de la temporada 2025-2026.

–Un Sporting-Cultural Leonesa siempre tiene que ser especial para usted, ¿no?

–Tengo el cariño de haber jugado toda mi infancia en la Cultural y siempre te queda ese cariño por ser el equipo de tu tierra y que se enfrente al equipo de la ciudad en la que vives y donde pasé, yo diría, mis mejores años como profesional lo hace doblemente especial. Espero con muchas ganas estos enfrentamientos y ojalá les vaya bien a ambos. Además son dos equipos que se llevan bien.

–¿Corazón dividido?

–Sí y no. A nivel formativo, le tengo mucho cariño a la Cultural, pero deportivamente me he desarrollado en otros sitios. En el Sporting es donde disfruté a nivel profesional de lo que era el fútbol de élite y de la Primera División.

–¿Fueron los del Sporting sus mejores años?

–A nivel profesional y mediático seguramente sí. También en el Maccabi, donde jugamos competición europea. Pero sin duda, que los años en el Sporting fueron de los que mejor recuerdo guardo.

–Regresó al club como preparador de porteros durante una etapa breve en 2022 y 2023. ¿Cómo la recuerda?

–Como una experiencia muy bonita. Cuando bajaba por las escaleras de Mareo tenía la sensación de que era yo el que volvía a entrenar. Muy agradecido al club, intenté ayudar en lo que pude, y a Diego (Mariño) y Pichu (Cuéllar) en lo que pude a ser mejores.

«Es una categoría muy larga en la que tienes que ser muy regular y acertar con los fichajes»

–No llegó a coincidir con Yáñez, pero de la actual nómina de porteros sí lo hizo con Christian Joel...

–Christian ya estaba, sí. Él luego se va cedido al filial del Celta.

–¿Le ve nivel para ser portero del Sporting?

–Es un jugador con condiciones, al que quizá le esté faltando regularidad, que en un portero es fundamental. Lo va a volver a tener difícil con Yáñez, pero ahí está peleando con él. El futuro dirá cuál es su techo.

–Y de Yáñez, ¿qué opinión tiene?

–Me parece un muy buen portero. Creo que el Sporting tiene un seguro ahí con él. Es sobrio, domina todas las facetas y tiene muy buenas condiciones. Transmite mucha seguridad, más allá de errores puntuales que pueda tener. Desde que llegó ha sentido esa confianza y yo creo que se nota.

–Pocas posiciones han evolucionado tanto en los últimos años como la de portero. Ya no solo sirve con parar o ir bien por alto, también se les exige un nivel alto con el juego de pies.

–Es innegable. El fútbol evoluciona muy rápido. Y en reinicios de juego o en fases de continuidad con balón al portero ahora se lo usa mucho porque es el jugador que siempre está libre. Pero si le preguntas a cualquier entrenador, lo principal en un guardameta sigue siendo que pare. Cada jugador tiene un rol y lo demás son extras y el del portero es evitar goles, aunque ahora desde la base también se incide mucho en que tengan ese juego con el pie.

–¿Pudo seguir a la Cultural el curso pasado? ¿Qué se va a encontrar el Sporting?

–No seguí toda la Liga, pero sí vi varios partidos del equipo. Demostraron mucha regularidad. Es un equipo que sabe a lo que juega, con jugadores de nivel y con esa confianza que te da estar arriba desde la jornada 1. Es un conjunto vistoso, que mantiene el bloque del año pasado y que se ha reforzado con cuatro o cinco jugadores. Veremos cómo se adaptan, pero la ventaja que tienen es que ya se conocen.

–Y al Sporting, ¿cómo lo ve para esta temporada? ¿Por dónde pasan las claves del curso?

–Las claves las sabemos todos, pero lo difícil luego es mantenerlo. La Segunda es una división muy larga, tienes que ser muy regular. El equipo tiene que acertar con los fichajes y hay que tener un rendimiento que te permita generar esa confianza.

–¿Y de Garitano?

–Ha demostrado que quizá no es el entrenador más vistoso, pero que conoce la categoría, sabe lo que quiere y hace a sus equipos competir.

–Este año le ha tocado despedir a Cote, ya casi no quedan en activo jugadores de su época..

–Es que el tiempo pasa, yo ya voy a cumplir 47... Siguen quedando alguno como Pichu, Lora, Juan Muñiz en Malasia, Sergio, que a ver si puede venir...

–Además de en el Sporting ha estado en otros países continuando con su formación como entrenador. ¿Se ve en los banquillos?

–Ese es mi pensamiento. He estado en el Sporting, en China, en Ecuador... He tenido una carrera muy buena como futbolista y ahora me gustaría que la de entrenador lo fuese también. Espero volver a ponerme los guantes pronto.