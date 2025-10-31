El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El técnico ovetense de Las Palmas, Luis García. UDLP

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas

Luis García, entrenador de Las Palmas: «Disfruté muchos derbis, es un partido especial, pero yo no juego»

El ovetense Luis García, técnico de Las Palmas, regresa para enfrentarse al Sporting en el El Molinón. «Un estadio muy motivante»,

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:45

No dará ninguna pista a Borja Jiménez para el partido de mañana en El Molinón. Ni siquiera ofreció la lista de convocados con los que ayer se desplazó a Gijón. «No la doy porque para los entrenadores rivales es muy importante. Si se conocen los jugadores que viajan o no le das facilidades», expuso ayer Luis García, el titular del banquillo de Las Palmas.

El técnico ovetense vuelve a su tierra para enfrentarse al Sporting de Borja Jiménez. Lo hace con la incógnita de ver qué plan de partido tiene el preparador rojiblanco con tanta ausencia. «Borja siempre ha repetido el once, lo que ahora le hace ser menos previsible», afirmó preguntado sobre lo que puede encontrarse mañana en el campo.

Luis García reconoció que no será un partido más. Que será «especial», dijo, volver a verse las caras con el Sporting, el eterno rival del ovetense. «Disfruté muchos derbis, algunos los gané y otros los perdí, pero yo no juego. Quiero que gane mi equipo y que hagamos un gran partido en un estadio muy motivante para todos», continuó con su explicación sobre la cita vespertina de mañana.

El equipo canario ya se encuentra descansando en Gijón. Hoy realizará la última sesión de entrenamiento antes de salir mañana al terreno de juego para intentar sumar una nueva victoria que le mantenga en la zona alta de la clasificación. Luis García calificó a El Molinón como «un campo caliente de fútbol con un gran ambiente para competir». Un claro signo de lo que se espera.

Las gradas volverán a jugar su partido, al igual que lo hicieron el pasado fin de semana para que el Zaragoza regresara a casa de vacío. «Es que allí aprietan mucho», incidió el preparador de Las Palmas cuando se le volvió a preguntar por el partido que espera. «Es un sitio que motiva a todos, tanto a los jugadores como a los entrenadores», apostilló.

Conocedor de las ausencias con las que cuenta Borja Jiménez, reconoció que los rojiblancos «serán menos previsibles», aunque recordó que «nosotros también tenemos bajas importantes como las de Jony, Cardona y Sandro». Pese a ello, la plantilla del cuadro canario es más amplia que la del Sporting. Un hándicap para los asturianos.

Así como no quiso desvelar el listado de futbolistas con los que viajó a Gijón, tampoco expuso su plan para conquistar El Molinón. En más de una ocasión habló de «amoldarnos a lo que nos vayamos a encontrar».

