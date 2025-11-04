Manu Rodríguez exprime su oportunidad con el primer equipo del Sporting El club, más que acudir al mercado de jugador libres a por un centrocampista, tiene el objetivo de reforzar bien al equipo en enero

Que Manu Rodríguez (Catoira, Galicia, 2005) le ha entrado por el ojo a Borja Jiménez se confirmó en la última semana. Primero, con su debut en el primer equipo del Sporting en la Copa del Rey, en el duelo frente al Caudal. Y ya el domingo, con sus primeros minutos en Segunda y en El Molinón ante Las Palmas.

Al entrenador abulense le gusta este fino y técnico mediocentro, de 19 años, que llegó hace un año y medio a Gijón procedente de la cantera del Celta. En Vigo llegó a ser capitán del juvenil A y a entrenar con el primer equipo de forma esporádica. Se le resistió el filial, en el que no encontró asiento. Finalmente, en el verano de 2024, se mudó a Asturias para probar fortuna en Gijón.

Frente a Las Palmas, en un duelo atascado para los canarios por la ingeniería táctica de Borja Jiménez, el catoirense disputó los cuarenta minutos finales sin desentonar en un guion exigente. Sustituyó a Kevin Vázquez y abanicó las piernas de Nacho Martín y Justin Smith, contribuyendo al estirón que pegó el equipo de camino al final. Su entrada en escena tiene bastante de apuesta del técnico, de confianza del club en sus posibilidades y, también, de las circunstancias.

Sin Loum, Borja Jiménez le dejó el domingo la puerta entreabierta a una oportunidad mayor: «Dependerá de cómo vayan los acontecimientos para que Manu se quede en el primer equipo». Ayer y hoy volvió a ejercitarse a las órdenes de Borja Jiménez, que recuperará a Álex Corredera para el fin de semana y que conoce al gallego de sus tiempos en el Celta. Álex Martínez, su segundo, estuvo varios años trabajando en A Madroa y le tenía bastante monitorizado.

De momento, el pontevedrés, que fue felicitado por los aficionados en la vuelta al trabajo del equipo, está metido en la ecuación para el mediocentro tras la lesión de larga duración que sufrió Loum, activando una reflexión forzosa sobre la conveniencia o no de incorporar un jugador libre a corto plazo.

Esta semana, en ese sentido, estaba prevista una reunión con Borja Jiménez para fijar posturas y ver qué opciones hay. En principio, salvo que surja un jugador apetecible y que convenza a todos, la sensación apunta a que el Sporting esperará hasta el mercado de enero. A favor de esta decisión juegan varias cuestiones.

Criterio de Borja Jiménez

La idea es que Bernal pueda estar disponible en menos de un mes, lo que sumará un efectivo más para el centro del campo, además de la posibilidad de Manu. El cuerpo técnico tampoco es el mismo que confeccionó la plantilla en el verano y los criterios, perfiles y las necesidades que detecta Jiménez para enero apuntan más a otras demarcaciones, como el ataque, con pocas alternativas.

Aún así, no está descartada al cien por cien la incorporación de ese mediocentro o de otro jugador en estas semanas. Se analizará. Pero entre las particularidades de este mercado de futbolistas en paro y la vuelta a la disponibilidad de Corredera, tampoco se ve con tanta premura.

De momento, salvo un cambio de criterio, no es una prioridad fichar ahora. Y aunque así se decidiera, la gestión estaría muy condicionada a que el elegido fuera un jugador de consenso y, sobre todo, que no pusiera en riesgo otros movimientos que se quieren hacer a futuro. En Mareo tienen el foco puesto en enero y ahí se pretende afinar y hacer un esfuerzo para meter de lleno al equipo en la pelea por el ascenso.

