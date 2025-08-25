El Molinón quiere agotar también el papel en la tercera jornada

El Molinón camina hacia otra gran entrada el viernes, cuando recibirá a la Cultura Leonesa (21.30 horas). Hoy, a primera hora de la mañana, ... el Real Sporting de Gijón desbloqueó el periodo para la venta de entradas para el público en general, con precios a partir de los 28 euros para los adultos, pero que han ido variando según la disponibilidad.

Los aficionados, ilusionados tras las dos victorias del equipo en las dos primeras jornadas, han recogido el guante. Este mediodía, según la web del club, ya solo quedaban 143 butacas libres en la Tribuna Oeste, con precios de 64 euros cada una, sin que estuvieran disponibles entradas en el resto del campo.

De forma paralela, la Cultural también comenzará a despachar en las próximas horas las 570 entradas que ha enviado el Sporting para la afición visitante y que se espera que se agoten porque hay una demanda muy importante en León para este partido por la cercanía con Gijón.