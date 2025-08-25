El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Molinón, con el Sporting y el Córdoba en el césped, en la primera jornada. DAMIÁN ARIENZA

El Molinón quiere agotar también el papel en la tercera jornada

Ya solo quedan disponibles cerca de 150 entradas en la Tribuna Oeste para el tercer partido del Sporting

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:41

El Molinón camina hacia otra gran entrada el viernes, cuando recibirá a la Cultura Leonesa (21.30 horas). Hoy, a primera hora de la mañana, ... el Real Sporting de Gijón desbloqueó el periodo para la venta de entradas para el público en general, con precios a partir de los 28 euros para los adultos, pero que han ido variando según la disponibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Molinón quiere agotar también el papel en la tercera jornada

El Molinón quiere agotar también el papel en la tercera jornada