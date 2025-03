Nacho Martín, sobre el partido del domingo del Sporting de Gijón ante el Huesca: «Nos lo tomamos como una final»

E. C.

Andrés Maese Gijón Jueves, 27 de marzo 2025, 13:49 Comenta Compartir

Es el momento de dar el paso al frente del que tanto tiempo lleva hablando Rubén Albés. Si antes, los más optimistas, pensaban en que ese paso iba a acercar al Real Sporting de Gijón al 'play off', ahora hay que ejecutarlo para no pasar complicaciones con el descenso de aquí al final de la temporada.

«El partido del fin de semana nos lo tomamos como una final», espetó Nacho Martín tras el entrenamiento completado en la Escuela de Fútbol de Mareo. El centrocampista considera que «es el momento perfecto para volver a ganar fuera de casa y estamos centrados y mentalizados en lo que tenemos que hacer. Estoy confiado en que volveremos a hacer un buen partido».

Es una situación delicada en la que se encuentra el Sporting. Y se palpa en el ambiente. «Estamos un poco más tensos, pero a Albés lo veo tranquilo y centrado en entrenar. Está todo controlado», expuso sobre el sentir de la plantilla y del técnico rojiblanco.

Pese a que David Guerra mostró su total apoyo y confianza al preparador gallego, una derrota el domingo lo dejaría en la cuerda floja. El Sporting tan solo ha sumado una victoria en los últimos 15 encuentros, números que no invitan al optimismo. «Es difícil asimilar el objetivo porque todos creíamos que la realidad iba a ser otra», indicó Martín en las instalaciones rojiblancas.

El equipo está preocupado, pero también «estamos centrados en sacar la situación adelante y conseguir puntos para ganar tranquilidad», subrayó el centrocampista. «Estamos incidiendo mucho en intentar ser verticales y jugar hacia adelante», desveló sobre los planes para el domingo. Y continuó con un mensaje de tranquilidad: «A la gente de arriba la noto con muy buenas sensaciones».

En cuanto a su rol en la primera plantilla, la ausencia por lesión de Olaetxea le propició la oportunidad de regresar al once inicial. «Me estoy encontrando muy bien, aunque en los primeros partidos me costó llegar al final», explicó. «Mentalmente siempre me sentí preparado para ser titular y ahora quiero demostrar que puedo seguir siéndolo», añadió sobre su estado psicológico.

Por último, reconoció que no se encuentra muy cómodo en su posición como volante. «Me encuentro mejor en la base, de pivote. Pero cada vez estoy más cómodo llegando al área, aunque no sea mi fuerte. Sinceramente es más confortable para mí actuar en la base del centro del campo porque ahí es donde estoy acostumbrado a jugar», concluyó.