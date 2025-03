Rubén Albés: «El partido ha sido una película de terror»

Andrés Maese Gijón Domingo, 23 de marzo 2025, 20:47 Comenta Compartir

No quiso evitar hablar de la actuación arbitral porque para Rubén Albés ayer el colegiado perjudicó a su equipo. «Creo que hay veces que los entrenadores y los jugadores nos bloqueamos en nuestras decisiones y el árbitro se ha bloqueado. No comparto ninguna de las decisiones que tomó», señaló nada más comparecer ante los medios.

El entrenador del Sporting explicó cada una de las acciones polémicas que dejaron a su equipo con dos hombres menos en el campo y con dos penaltis en contra: «Ni la expulsión es expulsión porque el balón va hacia fuera, ni el penalti es penalti porque Maras toca el balón antes y en el último penalti Rubén Yáñez no toca al delantero».

Una vez que el Albacete marcó el segundo gol, el colegiado detuvo el partido por lanzamiento de objetos después de que se anunciara por megafonía el cese de los lanzamientos. «La parte final fue desagradable para el aficionado y para nosotros tener que entrar en el vestuario. Ha sido una película de terror lo que vivimos», recalcó.

El árbitro activó el protocolo y desesperó a jugadores y técnicos. «Nadie me respondió ni me explicó nada. Simplemente hay una parte de gestión que nadie se enteraba de lo que estaba pasando. El público tuvo un comportamiento ejemplar. Me cuesta entender que se enturbie más un partido en el que no ha pasado nada más que decisiones futbolísticas», recalcó el preparador sobre lo vivido en el tramo final.

Y continuó: «Por ambos lados estoy muy en desacuerdo, no puedo comprar ninguna de las decisiones. No puedo entender que viendo la acción repetida de la expulsión de Pier se cambie la decisión de la tarjeta amarilla. Y me cuesta pensar que lo de Maras pueda considerse penalti».

Albés reconoció que «es el partido más complicado desde que soy entrenador del Sporting». Así describió el sentir de su vestuario: «Está triste, fastidiado y consciente de la nueva realidad que es conseguir la permanencia lo antes posible».

Por último se refirió a los silbidos que recibió de la grada por sacar del campo a Nico Serrano tras la expulsión de Pier. «Siempre respeto las opiniones del público. No quisimos quitar a Jordy por tener presencia en el área rival con tanto tiempo por delante», aclaró.