Nacho Méndez se despide del Sporting de Gijón: «Ha sido la decisión más difícil de mi vida» «Me voy triste por no haber podido cumplir mi sueño y el vuestro de devolver al equipo al lugar que le corresponde. Me voy con cicatrices en el cuerpo. y en el alma, pero también con una sonrisa», asegura el canterano, que hoy finaliza contrato tras quince años en la entidad

«Estos días, una vez tomada la que hasta ahora ha sido la decisión más difícil de mi vida, he tenido tiempo de volver la vista atrás, regresar a ese niño que en junio de 2010 se puso por primera vez la camiseta del Sporting para jugar un partido, un torneo de verano en Lalín, con el infantil B de la generación del 98, que dirigía José Alberto». Nacho Méndez, que iniciará en un par de días la pretemporada con el Johor de Malasia, que ya se encuentra en España, se ha despedido este mediodía del Sporting de Gijón de forma oficial después de quince años de estancia en Mareo.

El capitán rojiblanco, que finaliza contrato este 30 de junio, ha dicho adiós en una emotiva publicación en sus redes sociales dirigida a dos aficionados, Manu y Rafa, quienes le habían escrito en las últimas semanas una cariñosa carta, aprovechando la circunstancia para hacer extensible la despedida a todo el sportinguismo. «Muchas gracias por vuestra carta tan cariñosa, que nos ha emocionado a todos en casa. Os pido perdón por aprovecharla para que, al mismo tiempo que os respondo personalmente, me ayude a despedirme de la familia sportinguista», explica de entrada el canterano del Sporting.

A ella, como a vosotros, prosigue, «quiero empezar por pedirle perdón por las veces que no he estado a la altura de vuestras expectativas y agradeceros desde el fondo de mi corazón vuestras palabras de ánimo, como he agradecido tantas muestras de cariño que he recibido dentro y fuera del campo a lo largo de todo este tiempo». Incluso, añade, «cuando los resultados no han acompañado».

El mediocentro luanquín, que será compañero de Juan Muñiz en el Johor, un equipo que aspira a conquistar la 'Champions' asiática, recuerda su relación con los aficionados, sobre todo con los más pequeños: «Solo puedo deciros que, aparte de con el trabajo diario y el esfuerzo en los entrenamientos y en los partidos, he intentado corresponder siempre con una sonrisa a los niños y niñas (y a los no tan niños) que se han acercado a mí. ¡Ojalá pudiera reunir una pequeña parte de esas fotos! Sería el mejor recuerdo que podría llevarme».

Más tarde, de vuelta a sus inicios, tras recordar esa primera experiencia con el infantil durante el torneo disputado en Galicia, el canterano incide en que «toda mi vida ha girado en torno al Sporting». Rescata, en ese punto, algunos momentos de su trayectoria formativa: «Nunca olvidaré mi primer partido en EI Molinón, en la final de un Torneo de Barrios, o el 3-1 al Racing de Santander con aquel Sporting B de José Alberto, derrotado finalmente por el Elche en la promoción a Segunda División».

Nacho también echa un vistazo a sus primeros partidos con el primer equipo, confesando algunas anécdotas de aquellos primeros pasos: «El amistoso contra el Athletic en tierras vascas o el oficial contra el Lugo: Paco Herrera me dejó en la caseta en el descanso, vomitando, porque me pudo la pasión y cometí la imprudencia de saltar al campo a pesar de haber estado toda la semana con antibióticos por una bronquitis». Y, por supuesto, «el gol en el derbi».

«Han sido quince años maravillosos, en los que he tenido la suerte y el privilegio de vestir la camiseta del que ha sido y será siempre mi equipo, de compartir vestuario con compañeros extraordinarios y, finalmente, tener el honor de ser su capitán», resume, entre palabras de agradecimiento a sus compañeros en este viaje y a todos sus entrenadores, con menciones especiales a Paco Herrera, quien le dio la oportunidad de debutar, y destacar al mismo tiempo «las varias temporadas a las órdenes de José Alberto o las últimas, con MAR y Rubén».

Nacho Méndez no pasa por alto los momentos duros. «Algunos prefiero olvidarlos porque hay personas que no merecen que les recuerde», señala. «El estadio más antiguo del fútbol español tampoco se merece que unos pocos lo ensucien con insultos que (estoy seguro) avergüenzan a una afición ejemplar, vencedora por los campos de España en el apoyo a su equipo. Otros, en cambio, aunque dolorosos, me han ayudado a crecer», asegura.

En su repaso, aunque no menciona de forma explícita la grave lesión que sufrió a finales de 2022 en Tenerife, también hay un guiño a los servicios médicos que le acompañaron en la operación y en su proceso de recuperación, destacando a «Toño (Maestro), Cache (Juan Cachero), Gonzalo (Revuelta), Lorenzo (del Pozo) y César (Castaño), además de al resto de trabajadores del club, incluido Jorge Luis, el utillero.

Nacho Méndez, que ha disputado 218 partidos con la camiseta rojiblanca, se despide con tristeza. «Me voy triste por no haber podido cumplir mi sueño y el vuestro de devolver al Sporting al lugar que le corresponde. Me voy con cicatrices en el cuerpo. y en el alma, pero también con una sonrisa, llevándome recuerdos y alegrías imborrables. Porque así es el fútbol, así es la vida. Hoy me alejo del césped de El Molinón, pero mi corazón se queda aquí, porque siempre seré uno más de la 'Mareona', esté donde esté». «El Sporting ha sido, es y será el club de mi vida. Gracias por todo lo vivido. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar más adelante. Hasta entonces, siempre con vosotros. Con todo mi cariño», concluye.