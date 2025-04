Nacho Méndez, ante su cuenta atrás con el Sporting de Gijón

Javier Barrio Gijón Lunes, 28 de abril 2025, 07:05 Comenta Compartir

Si nada lo remedia y no hay un giro en el guion, Nacho Méndez (Luanco, 1998) encara sus cinco últimos partidos con el Sporting de Gijón ... después de una vida entera como rojiblanco. No se registran novedades en la negociación para su renovación, como ha venido informando EL COMERCIO, y el próximo lunes en Castalia se activará esa cuenta atrás. En principio, Asier Garitano, que le situó como suplente en Cádiz por primera vez en toda la temporada, tiene previsto recuperarle para el once titular. Precisamente, en el duelo ante el Castellón, ante el que marcó su primer gol de la temporada. Su salida al campo el viernes en el Nuevo Mirandilla, en la segunda mitad, contribuyó a estirar al equipo, muy gris.

El luanquín no ha cerrado la puerta aún al Sporting. Pero, a sus 27 años, se encuentra en un momento clave de su carrera y ante la firma de un contrato importante, con dudas sobre el proyecto futuro y un estatus, con 214 partidos ya disputados, diferente al que tenía en su anterior renovación. El propio futbolista expresó sus dudas sobre su continuidad públicamente en una entrevista en la 'Cadena Cope', lo que le costó, días después, una dolorosa reprimenda de un amplio sector de El Molinón en la primera parte del encuentro frente al Albacete. Rubén Albés tuvo que sustituirle al descanso. Clubes, como Las Palmas o el Leganés, le han venido observando en los últimos meses. Incluso el Racing, de José Alberto, le ha analizado en algún momento. En este momento, su futuro no está nada claro. Lo que sí está cerca de conseguir, pase lo que pase, es entrar en el selecto club de los cuarenta jugadores con más partidos en la historia del Sporting. 219 partidos Si mantiene su ritmo de participación, siendo ya el futbolista con más encuentros como rojiblanco de la plantilla, el capitán, que llegó a Mareo con solo once años y que cumple su octava temporada en el primer equipo, terminará el curso con 219 partidos. Eso le situaría con los mismos números de Esteban, superando ya a Uría (217) y a Doria (216).

