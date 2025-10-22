El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Jiménez dirige un entrenamiento del Sporting de Gijón. J. M. Pardo

Novedades en el entrenamiento del Sporting: Dubasin y Nacho Martín empiezan la semana al margen del grupo

Borja Jiménez echa mano del filial y Manu Rodríguez y Álex Diego entrenan con el primer equipo

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:30

Comenta

El Sporting de Gijón comenzó esta mañana la preparación del partido del domingo contra el Zaragoza y lo hizo sin Dubasin ni Nacho Martín. 'El Pingüino', un futbolista clave en la victoria en Valladolid del pasado fin de semana, y el noreñense fueron las dos grandes ausencias en la sesión que tuvo lugar en el campo número 1 de Mareo.

Para completar los ejercicios, Borja Jiménez echó mano del filial. Así, el gallego Manu Rodríguez y el canterano Álex Diego se ejercitaron con el primer equipo.

El resto de los jugadores, incluidos Guille Rosas y Curbelo, se entrenaron con total normalidad. También sigue evolucionando bien Jesús Bernal, con el horizonte puesto en el mes de diciembre para su vuelta a la competición.

David Guerra, presidente ejecutivo, presenció el entrenamiento, que siguieron cerca de medio centenar de aficionados rojiblancos, junto a Israel Villaseñor.

