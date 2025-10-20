El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guille Rosas se abraza a Dubasin después de que el catalán anotara el tercer gol en el José Zorrilla.

Ver 53 fotos
Guille Rosas se abraza a Dubasin después de que el catalán anotara el tercer gol en el José Zorrilla. LOF
Valladolid - Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón de Borja Jiménez va muy en serio

El abulense relanza la candidatura del equipo con su segunda victoria tras un doblete de Otero, el cuarto gol de Dubasin en cuatro partidos y un cambio de dibujo en mitad del partido

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:39

Comenta

Un estupendo Dubasin, lanzado por Gelabert, y un doblete de Juan Otero, que descorchó al fin, reventaron Zorrilla. El Sporting de Gijón abrochó una ... victoria coral, merecida por superior, y en la que hubo mucho de Borja Jiménez. El entrenador abulense, que giró el partido con un cambio de dibujo, ha relanzado la candidatura del Sporting, que va muy en serio. Segunda victoria consecutiva y frente a otro rival de pedigrí. Y números de 'play off'. El tanto en la prolongación del Valladolid agobió un poco el desenlace, pero el once rojiblanco había sido muy meritorio a la victoria. El himno del Sporting, a capela, terminó retumbando en Pucela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  6. 6 Conoce a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias
  7. 7 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  8. 8 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»
  9. 9 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  10. 10

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón de Borja Jiménez va muy en serio