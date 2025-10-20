El Sporting de Gijón de Borja Jiménez va muy en serio

Un estupendo Dubasin, lanzado por Gelabert, y un doblete de Juan Otero, que descorchó al fin, reventaron Zorrilla. El Sporting de Gijón abrochó una ... victoria coral, merecida por superior, y en la que hubo mucho de Borja Jiménez. El entrenador abulense, que giró el partido con un cambio de dibujo, ha relanzado la candidatura del Sporting, que va muy en serio. Segunda victoria consecutiva y frente a otro rival de pedigrí. Y números de 'play off'. El tanto en la prolongación del Valladolid agobió un poco el desenlace, pero el once rojiblanco había sido muy meritorio a la victoria. El himno del Sporting, a capela, terminó retumbando en Pucela.

Con la rodilla de Guille 'momificada', Jiménez pudo dar carrete al once que salió victorioso del envite contra el Racing. El Valladolid, agitado por el revoltoso Chuki, tuvo un arranque rocanrolero y apasionado. Presionando alto, levantando el periscopio hacia Latasa. El Sporting, mucho menos exuberante que hace una semana, andaba en otra onda. Se remangó para contener el arreón inicial de los de casa. Y el temporal duró un suspiro. El Valladolid intimidaba por sensación, pero sin fuego real. Su fútbol no le daba para despeinar a Yáñez.

Real Valladolid Guilherme, Trilli (Lachuer, m. 73), Bueno, Torres, Meseguer (Ponceau, m. 59), Latasa (Delgado, m. 84), Tomeo, Biuk, Chuki (Marcos André, m. 59), Peter y Juric. 2 - 3 Sporting de Gijón Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin (Nacho Martín, m. 84), Gelabert, Gaspar Campos (Pablo García, m. 71) y Juan Otero. Goles 0-1: m. 11, Otero. 1-1: m. 25, Peter. 1-2: m. 50, Otero, de penalti. 1-3: m. 79, Dubasin. 2-3: m. 90+2, Delgado.

Árbitro Andres González. Amonestó en el Valladolid a ; y en el Sporting a Corredera, Gaspar Campos, Pablo García.

Incidencias partido disputado en el José Zorrilla.

El Sporting, a la chita callando, sí que fue quirúrgico y letal en su primera excursión, con Otero cantando su primer bingo de la temporada. La acción, cocinada por la banda derecha, fue estupenda de principio a fin. Guille, Justin, Gelabert y Corredera protagonizaron una preciosa sinfonía futbolística a un toque, tras el inicio de Perrin y Pablo, para lanzar al galope a Dubasin. 'El Pingüino' rompió con su desmarque –y el pase de Corredera– la línea defensiva del Valladolid y, aunque el control se le quedó largo, tuvo tiempo para dar el gol a Otero. El colombiano, el mejor asistente de la categoría, enroscó una preciosidad coral.

Aunque el Sporting espigó y aplomó en Zorrilla, igualando fuerzas, Peter Federico empató pronto tras otra rápida maniobra que se fabricó en la misma banda. Con la zona del punto de penalti desprotegida, el dominicano embolsó el rechace tras una parada de Yáñez. Otro encuentro, de guion similar al del inicio, se abrió con el 1-1. Hasta que Borja Jiménez metió bisturí.

Gelabert, de '9'

La grada desconectó unos segundos por un aficionado que tuvo que ser atendido por una indisposición, pero la cosa no pasó a mayores. Otero también fue examinado por un pisotón de Tomeo. Y, entre medias, Gelabert pateó al cielo un centro de Guille. Peter Federico y Trilli, canterano del Deportivo, empezaban a ser reiterativos en sus apariciones por la banda izquierda del Valladolid. Jiménez recalculó y Gaspar empezó a fungir de carrilero en fase defensiva, flanqueando tres centrales. El once local no fluyó tanto, más espeso en su fútbol y exigido en su campo.

El viento y el Sporting sacudieron Zorrilla en la reanudación, sin cambios, acelerada por el doblete de Otero. Una presión de Justin a Juric, con robo de Gelabert, terminó en penalti de Guilherme sobre Dubasin, decisivo. El colombiano ajustició al Valladolid con el segundo tanto, amplificando el griterío de la 'Mareona'. Empinó el choque para la tropa de Almada, atascada por el giro de pizarra de Jiménez.

El preparador uruguayo empezó a buscar pronto soluciones en la despensa. El técnico del Sporting, mientras, no movía ni una coma. Latasa dio las luces largas a Yáñez, poco exigido por lo demás, en otro estupendo partido de la sociedad Corredera-Justin. Superados los setenta minutos, Pablo abanicó el carril zurdo y a Gaspar, agotado. Siguió cerrando el Sporting con la defensa de cinco, en un sistema flexible y móvil, sobre todo en los tres delanteros: Otero, Gelabert –de '9'– y Dubasin se alineaban o escalonaban según el rol que le tocaba asumir al equipo. La grada de Zorrilla ya se empezaba a poner vinagre. El Sporting, astuto, tenía el partido bajo control.

Lo confirmó Dubasin, meritorio todo el día. Sentenció al Valladolid tras una asistencia de Gelabert, creciente en un partido superlativo del trío de ataque. El Sporting destrozaba a los pucelanos, enredados con el balón, inferiores con el paso de los minutos. Nacho relevó a Dubasin en plena 'folixa' del sportinguismo. El resto de la grada empezaba a desfilar. El noreñense, al que boicoteó Guilherme, y Otero, estuvieron a un tris del cuarto.

Con el partido sedado, Delgado añadió un poco de miga y suspense a la prolongación tras una acción en la que el atacante local se aprovechó de un descolgamiento de Perrin. No merecían más cosecha los pucelanos y sí el Sporting, que terminó con el 'Asturias patria querida'.