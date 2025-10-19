El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Otero celebrando uno de sus dos goles en el partido contra el Valladolid. LOF

Juan Otero, autor de los dos goles del Valladolid-Sporting: «Duba me lo pidió pero me lo dejó tirar. Este es un equipo muy generoso»

«Estoy muy contento, porque el equipo lo dio todo. Lo necesitábamos después de la dinámica de las pasadas jornadas», indicó el delantero colombiano

J. Á. García

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Juan Otero anotó esta tarde sus dos primeras dianas del curso. Le costó al colombiano que acumulaba hasta hoy siete asistencias de gol. «Estoy muy contento, porque el equipo lo dio todo. Lo necesitábamos después de la dinámica de las pasadas jornadas», indicó el delantero colombiano del Sporting de Gijón que reconoce que necesitaba marcar, «porque lo estaba buscando». Doble alegría, apostilló, porque sus goles vinieron acompañados por el triunfo del equipo.

El cafetero terminó la primera parte renqueante después de llevarse un golpe en la zona del tobillo. «Fue un pisotón de los que duelen», precisó con una sonrisa en la cara. Después del descanso no tuvo problemas en seguir sobre el césped y aguantó los noventa minutos.

El segundo tanto del colombiano llegó desde los once metros. «Duba me lo pidió pero me lo dejó tirar porque le dije que tenía ganas de marcar más», explicó Otero, que destacó la generosidad de su compañero. «Este es un equipo muy generoso», apostilló.

Marcó su gol treinta con la elástica rojiblanca. Otero está orgulloso de lo conseguido en Gijón: «Siempre traté de hacerlo lo mejor y ayudar al equipo».

Es evidente que la llegada de Borja Jiménez ha cambiado al equipo. Dos partidos y dos victorias. Otero admite que el equipo ahora presiona más arriba. «Estamos aplicando lo que nos pide el míster», explicó.

