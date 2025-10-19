El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aficionados del Sporting, encapsulados por la policía en las inmediaciones de la Cúpula del Milenio de Valladolid. Radio Marca Valladolid

Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón

Un grupo de aficionados rojiblancos acudió a la zona en la que se reúnen los ultras del Pucela, pero la Policía logró evitar los altercados

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:42

Comenta

El Valladolid - Sporting de Gijón está catalogado como partido de riesgo y no faltan motivos para ello. Aunque el comportamiento de la mayoría de la 'Mareona' está siendo ejemplar, la a última evidencia se ha producido este mismo domingo alrededor de las 10.30, solo unas horas antes de que arranque el encuentro (16.15 horas), cuando medio centenar de aficionados rojiblancos, la mayoría con entrada, se desplazó a las inmediaciones de la zona en la que suelen encontrarse los seguidores más radicales del Pucela.

Afortunadamente el operativo policial estaba pendiente de cualquier posible altercado y logró encapsular a los rojiblancos y evitar así el enfrentamiento. No obstante, el incidente provocó que los agentes les retirasen las entradas para el partido y los acompañasen a los vehículos que los traerían de vuelta a Asturias.

Según ha podido saber Radio Marca Valladolid, el 112 de Castilla y León recibió el aviso cerca de las 10.30h de la mañana en el que se alertaba de la la «presencia de cincuenta radicales del Sporting encapuchados en las inmediaciones de la Cúpula del Milenio». Media hora después de este incidente «se ha reportado una agresión en la misma zona a un varón de 38 años», aunque se desconoce si tiene relación con la afición del Sporting.

