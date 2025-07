La nueva partitura del Sporting de Gijón

José Luis González Gijón Lunes, 28 de julio 2025, 19:34 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

El Sporting de Gijón lleva poco más de dos semanas de pretemporada, en las que ha disputado dos partidos con suerte dispar: victoria en Miramar ante el Marino y derrota en Grado frente al Racing de Santander de José Alberto López. El inicio de este periodo de preparación ha estado marcado por la alta carga física a la que está siendo sometida la plantilla, lo que resta frescura a la hora de afrontar los encuentros. Pero en estas dos citas ya se han podido ver algunos de los rasgos que parece van a definir al conjunto rojiblanco en la presente temporada, características propias de los equipos del entrenador, Asier Garitano, según apuntan técnicos consultados. Más allá de los cambios tácticos, lo que es una constante que baña todo el juego es la petición de intensidad en un juego a pocos toques.

Defensa

Laterales con menos recorrido en línea de cuatro

Asier Garitano ha mantenido un esquema de 4-2-3-1 tanto en el partido contra el Marino como frente al Racing de Santander. En alguno de los encuentros que dirigió la pasada campaña después de sustituir a Rubén Albés utilizó una defensa de cinco que no se ha visto aún en esta pretemporada. Lo que sí se aprecia, según los técnicos consultados, es que la altura de los laterales no será la misma que la del Sporting de Rubén Albés. El técnico de Bergara parece que apuesta porque los futbolistas que juegan en esta posición solo lleguen hasta el último cuarto del campo cuando el momento del juego lo requiera y no con continuos desdoblamientos a los extremos. En la salida de balón también se aprecia que su posición en el campo es más retrasada. En cuanto a los centrales, hasta ahora se han sumado al ataque en las jugadas de balón parado.

Centro del campo

Apuesta por la figura de un mediapunta clásico

El técnico del Sporting quiere incorporar un '6' a la plantilla, un jugador con el perfil de pivote. Hasta el momento, el futbolista del primer equipo que ha ocupado esa posición es Justin Smith, a quien Asier Garitano ve también como '8', con características más creativas. Lo que se ha visto hasta ahora es la presencia de dos mediocentros, quedando siempre uno de ellos más retrasado cuando el equipo se estira. Lo que desaparece con respecto a Albés es la fijación de ese pivote entre los centrales cuando el equipo defiende, un rol que solía jugar Lander Olaetxea. La otra gran apuesta en la sala de máquinas es la de recuperar la figura del mediapunta clásico, un papel que interpreta César Gelabert, como ya se vio en la etapa de Garitano de la pasada campaña. La llegada del técnico vasco supuso además ver la mejor versión del jugador palentino, quien abarca menos campo, jugando más cerca del área rival, donde es un futbolista desequilibrante. Su rendimiento en la presente campaña será una de las claves del buen funcionamiento del equipo en ataque.

Extremos

Libertad para moverse en banda y por dentro

El papel de los extremos del Sporting no cambia demasiado, por lo visto hasta ahora, con respecto al grueso de la pasada temporada. Tanto Gaspar como Dubasin, también Otero, que ha jugado los dos partidos de pretemporada en banda, tiene libertad para moverse hacia el centro y acercarse a la frontal del área, donde son futbolistas peligrosos y con capacidad de hacer gol. Su movilidad permite además la incorporación de los laterales.

Delantero

Un punta más posicional y ordenado en la presión

Jordy Caicedo y Amadou Coundoul han sido en los dos partidos de pretemporada los encargados de ocupar la punta del ataque. En estos primeros encuentros los técnicos consultados aprecian que la movilidad del delantero es menor que la que se pudo ver en el grueso de la pasada temporada, con menos caídas a banda. A la hora de presionar, el esfuerzo que se exige al delantero no es el mismo que con Rubén Albés, cuando a Juan Otero, quien jugó la mayor parte de los partidos, se le pedía un enorme desgaste en la presión. El nuevo orden grupal a la hora de presionar al rival exige intensidad, pero no tanto esfuerzo de un solo jugador. La figura del delantero que se está dibujando en el Sporting se asemeja más a la de un delantero centro tradicional.