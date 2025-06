Orlegi, a por el fichaje en propiedad de César Gelabert

Javier Barrio Gijón Domingo, 15 de junio 2025, 19:57 Comenta Compartir

En la última semana, el Real Sporting de Gijón, que parecía fuera de la ecuación, se ha vuelto a meter de lleno en la carrera para retener a su futbolista más decisivo en el último tramo. Tanto que aspira a amarrar estos días, a falta de conocer los detalles para que el Grupo Orlegi adquiera al jugador en propiedad –la fórmula que se está estudiando y en la que se trabaja–, la continuidad del mediapunta César Gelabert (Palencia, 2000).

En Mareo se mantiene un clima de prudencia, pero este desenlace está ganando enteros, según pudo saber EL COMERCIO, sustentado en la obstinación del Sporting por seguir contando con el palentino y, sobre todo, en el fuerte deseo del mediapunta de continuar su carrera en Gijón, a donde ya llegó hace casi un año persuadido por el componente sentimental. Aún no se puede dar por hecho el fichaje, pero esta semana parece ser clave y, según fuentes consultadas, se ve viable si todo va según lo previsto en los últimos días. Una nueva cesión, eso sí, está descartada.

La aritmética es compleja dentro de una operación en la que todas las partes parecen tener asumido que tendrán que ceder o hacer un esfuerzo en algo, siempre con el riesgo para el club gijonés, por supuesto, de que pueda llegar una oferta externa que haga saltar todo por los aires. También se teme, en ese sentido, alguna tentativa de otro club. Pero hasta el 30 de junio, cuando expira el plazo para ejecutar la opción de compra de dos millones de euros pactada con el Toulouse, Orlegi, que se está volcando en esta gestión que considera clave por muchos factores, dispone de margen para negociar con el club francés. Algunos equipos de Primera, como informó EL COMERCIO, están muy pendientes de esta situación.

La prioridad en este momento del verano de David Guerra e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del Sporting, con participación de Gerardo García, es cerrar la continuidad de Gelabert. Es una de las exigencias del nuevo proyecto, ratificada en la reunión que tuvo lugar en Washington hace algo más de una semana, con presencia del propio Guerra, Asier Garitano, José Riestra y, por supuesto, Alejandro Irarragorri. En esta cumbre no estuvo Villaseñor, pero se mantuvo al corriente de todo. Garitano le considera un futbolista capital para su planteamiento.

Si no se altera el guion actual, esta semana se esperan novedades en una operación que parecía imposible de encajar hace unos días, pero que empieza a ser posible y estaría bastante cerca de ser una realidad. Incluso cabe la posibilidad de que Gelabert no tenga que iniciar la pretemporada con el Toulouse, aunque no se puede dar nada por sentado hasta el avance de la operación. Entretanto, el futbolista trata de aislarse de la negociación, disfrutando de las primeras semanas de vacaciones, aunque está al corriente de todo. Guerra tenía previsto en su agenda un viaje estos días, aunque ha estado en contacto con Gelabert desde el final de la temporada para subrayarle la importancia que se le otorga.

6 goles y 2 asistencias

En su primer año en el Sporting, Gelabert fue de menos a más, aunque disputó un total de 40 partidos, firmando 6 goles y 2 asistencias. Su fútbol resultó más inestable con Rubén Albés, que le utilizó en distintas posiciones y en una estructura diferente, pero aplomó con la llegada de Asier Garitano. El preparador le dio galones desde el primer momento, le acercó más al área, le liberó para que pilotase los ataques del Sporting y el palentino respondió. Resultó clave, de hecho, en la salvación del equipo, que empezó a acercarse en la victoria en Elda, un partido en el que él mismo abrió el camino de la victoria. Prueba de hecho fue que 5 de los 6 goles que celebró, además de las dos asistencias que dio, llegaron en los siete partidos finales que disputó a las órdenes del entrenador de Vergara.