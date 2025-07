Pablo Vázquez, nuevo jugador del Sporting de Gijón: «A ver si nos unimos todos y podemos hacer una buena temporada» El central valenciano ya es de forma oficial jugador del Sporting de Gijón: «Vengo a darlo todo, como he hecho toda mi vida»

José Luis González Gijón Viernes, 11 de julio 2025, 21:41 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Pablo Vázquez (Gandía, 1994) ya es de forma oficial nuevo jugador del Sporting de Gijón. El futbolista valenciano pasó el viernes en Gijón, a donde llegó por la mañana procedente de La Coruña para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato que le vincula con el club rojiblanco hasta 2027, con la posibilidad de ampliar un año más. A lo largo de la jornada tuvo la oportunidad de conocer Mareo, a sus nuevos compañeros y también a la directiva. «Estoy muy contento. Tengo muchas ganas de afrontar una temporada que puede ser muy buena», afirmó en declaraciones distribuidas por el club.

La llegada del central gallego a Gijón no ha sido sencilla. El futbolista fue titular indiscutible la pasada temporada con el Deportivo de La Coruña, pero el club le comunicó que en la presente campaña no iba a tener ese protagonismo. A pesar de no entrar en los planes de la entidad, desde Galicia insistieron en pedir un traspaso por él, lo que dificultó el acuerdo. Finalmente, el pacto se cerró en una cantidad que, con matices, ronda los 250.000 euros en concepto de traspaso.

La apuesta de Pablo Vázquez por el Sporting ha sido clara. El jugador se comprometió con la entidad rojiblanca y empujó para que finalmente hubiera entendimiento entre las partes, manteniéndose firme en su intención de recalar en Gijón. «Salgo de un gran club y llego a otro gran club. Es otra experiencia que espero sea muy bonita».

Lo que se lleva el Sporting es un futbolista de treinta años que ha sido fundamental en la defensa del Dépor en las dos últimas temporadas. El propio jugador se define como «entregado» y promete «darlo todo, como he hecho toda mi vida». Lo que le pide a la campaña que está por comenzar es la unión del sportinguismo. «A ver si nos unimos todos y podemos hacer una buena temporada».

Luis Carrión, que le tuvo en el Cartagena, le define como un central «rápido, valiente a la hora de sacar la línea y presionar alto» y «sin problemas» para jugar con espacios por detrás. El técnico catalán le considera un defensa con mucha capacidad para atajar centros laterales, una virtud que le llega por su «dominio» del juego aéreo. Con 1,84 metros de altura, el futbolista es también una buena opción para el ataque en jugadas a balón parado.

El preparador catalán ve en Pablo Vázquez a un futbolista con madera de «líder». Ya lo era en Cartagena, donde tenía «a mucho veterano por delante». Pero ese liderazgo no choca con su facilidad para hacer grupo. «Se adaptará bien, seguro. Cae bien a todo el mundo».

El futbolista valenciano es la cuarta cara nueva que llega al Sporting este verano, después de las incorporaciones de Álex Corredera y de Lucas Perrin. Juan Córdoba, que ya está en Gijón y al que se espera pronto en los entrenamientos, es la tercera. A ellos se suman las adquisiciones de César Gelabert y Jonathan Dubasin, así como la prolongación por un año más de la cesión de Jordy Caicedo.

Con la llegada de Pablo Vázquez se va dando forma a la línea defensiva. En este momento el Sporting cuenta con Éric Curbelo, Lucas Perrin y Pablo Vázquez para el puesto de central, toda vez que Asier Garitano ve a Diego Sánchez como lateral. La previsión pasa por seguir reforzando este puesto, con un cuarto jugador que permita doblar la posición y aumente la competencia si finalmente Yann Kembo sale cedido. Los laterales están por ahora cubiertos con Diego Sánchez y Pablo García por la izquierda y Guille Rosas y Kevin Vázquez por la derecha.

Temas

Sporting de Gijón