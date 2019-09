«La camiseta es para mi madre que es más fan que yo» «Cumplí otro sueño desde que era pequeño», comenta Manu García sobre su tanto al Albacete, que selló la victoria rojiblanca | Pedro Díaz olvidó dedicar su gol a José Gragera porque «me pudieron los nervios y la adrenalina» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 2 septiembre 2019, 03:02

Dos canteranos del Sporting tiraron ayer la puerta abajo. Lo hicieron en El Molinón tras una gran segunda parte. Tocaba celebrar una victoria en la que Pedro Díaz y Manu García se estrenaron como goleadores con el primer equipo.

No tenía mucho tiempo que perder Pedro Díaz tras el encuentro. Tenía que volver a reunirse con sus familiares, que le esperaban en el aparcamiento del estadio. Con su camiseta en una bolsa, explicó que «se la voy a dar a mi madre, que es más fan que yo del Sporting».

Ya la había visto antes en la grada de El Molinón. Tras el pitido final se despidió de la afición y acudió al lugar en el que se encontraban sus seres queridos. «Tenía muy claro ir al centro del campo para aplaudir a la gente por su apoyo», indicó. «Una vez que estaba en el círculo central me fijé que mi padre estaba haciendo gestos como si se fuera a morir», continuó entre risas. Se fundió en un abrazo con su padre y regresó al vestuario para terminar de celebrar la primera victoria de la temporada.

Su gol estrenó el marcador. Antes del partido había pactado con José Gragera una celebración que no llegó. «Pasó todo muy rápido, cuando me di cuenta ya estaba en la esquina», explicó. El centrocampista aseguró que será un momento que «recordaré siempre», pero su compañero de equipo tardará en perdonarle la 'traición' de no haberse acordado de él en un momento tan importante: «Se me olvidó la celebración, los nervios y la adrenalina me pudieron, no puedo más que pedirle perdón. Entiendo que esté enfadado», bromeó.

El siguiente en abandonar el estadio fue Manu García. El otro goleador de la tarde. El rojiblanco reconoció que «no estuve cómodo en la primera parte, pero empecé a sentirme bien cinco minutos antes del descanso». No le faltó razón, su juego mejoró en la segunda mitad y el equipo lo agradeció. «Me solté y fui a más, el gol es otro sueño que cumplo desde que era pequeño», añadió sobre su actuación.

No estrenaba titularidad esta temporada, pero sí regresaba al once inicial. Carlos Carmona se mostró más cauto en su análisis. «Necesitábamos un partido así, me voy contento por los goles, el juego y la mejora ofensiva de todos», dijo.

Apenas hubo parones debidos al VAR. Si en la primera mitad hubo un minuto de tiempo añadido, en la segunda se prolongaron cuatro minutos. No hubo expulsados y la plantilla lo festejó porque «terminar con once jugadores era una de las consignas para este partido».

Orgulloso con la segunda mitad también se mostró Babin. «Se vio a un buen Sporting con el balón en los pies», aseguró. No tuvo una tarde sencilla porque tuvo que cubrir a Zozulia un delantero que «siempre tienes que tener vigilado».