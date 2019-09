Sporting El Molinón se rinde a Manu García en la victoria del Sporting Los rojiblancos, guiados por el canterano, se llevaron los tres puntos con una gran segunda mitado ANDRÉS MAESE Gijón Domingo, 1 septiembre 2019, 20:10

Tardó en carburar el motor del Sporting en el encuentro que completó ante el Albacete. Tras una mala primera parte, José Alberto adelantó las líneas para ir verdaderamente a por el partido. Manu García encontró su lugar en el campo y dejó claro que ha venido a Gijón a triunfar. Una gran segunda parte del centrocampista, acompañado por el resto del equipo, llevaron a los rojiblancos a sumar la primera victoria de la temporada.

2 Sporting Mariño; Molinero, Babin, Borja López, Damián; Javi Fuego, Pedro Díaz (Cristian, m. 72), Manu García (Isma Cerro, m. 85), Aitor (Álvaro Vázquez, m. 78), Carmona y Djurdjevic. 0 Albacete Nadal, Arroyo, Gorosito, Fran García, Barri, Karim, Álvaro Jiménez (Susaeta, m. 57), Olabe (Manaj, m. 68), Dani Ojeda (Pedro, m. 75) y Zozulia. Goles: 1-0: m. 55, Pedro Díaz. 2-0: m. 75, Manu. Árbitro: Ocón Arráiz (La Rioja). Amonestó en el Sporting a Borja López, Djurdjevic y en el Albacete a Olabe, Karim, Zozulia. Incidencias: partido disputado en El Molinón ante

El Sporting intentó plasmar sobre el verde lo trabajado durante la semana, pero fue incapaz. Por segunda semana consecutiva, el rival se hizo con el balón y marcó los tiempos del partido. Una posesión que puso nervioso a los rojiblancos, que fueron incapaces de enlazar cuatro pases seguidos para generar peligro en el área del Albacete.

Los hombres de José Alberto se encontraron fuera de sitio. No había orden. El técnico se desgañitó en el banquillo intentando recolocar a sus futbolistas, perdidos por momentos sobre el terreno de juego, pero no hubo manera. Djurdjevic volvió a estar desasistido, Carmona, novedad en el once, intentaba aparecer por todos los lados y a Aitor, en la banda izquierda, apenas le llegaron balones para encarar a su oponente.

Todo ello propiciado por un trivote que no funcionó en la primera parte. La apuesta de José Alberto fue la de dar entrada a Pedro Díaz en lugar del sancionado Nacho Méndez. El canterano lo intentó, pero al igual que le sucedió a Manu García tan solo pudo seguir el balón con la mirada. Este

El flamante fichaje del Sporting este verano se dejó notar cuando se acercaba el descanso. Dejó detalles de calidad en un par de acciones individuales en el centro del campo, pero sus arrancadas las paró el Albacete con faltas.

Las conversaciones continuas de Babin y Javi Fuego evidenciaban una falta de compenetración entre la defensa y la sala de máquinas rojiblanca. Mientras tanto, el Albacete apenas sufrió. Hizo su partido en un estadio que por momentos llegó a desesperarse por el espectáculo ofrecido por el Sporting, que realizó el primer disparo entre los tres palos a cinco minutos de que llegara el tiempo de descanso. Había mucho que corregir y mejorar para ganar el partido en la segunda mitad.

José Alberto varió el dibujo. Adelantó a Manu García para situarlo a la altura de Pedro Díaz. Javi Fuego, que en la primera parte estuvo acompañado por el ovetense, se quedó solo por delante de la defensa. El Sporting dio un paso adelante en su búsqueda por la primera victoria de la temporada.

Las cosas se pusieron de cara tras una buena acción d Djurdejvic. El delantero se hizo con un centro lejano, esperó a la segunda línea de ataque y por allí apareció Pedro Díaz. El serbio le cedió el balón y el centrocampista culminó la acción con un buen control y un disparo cruzado para enviar el balón al fondo de la portería del Albacete. La valentía obtenía su premio.

El gol tranquilizó a los rojiblancos que, con el paso de los minutos fueron creciendo en el partido. La posesión del balón fue para el Sporting que poco a poco comenzó a encerrar en su campo a un Albacete que se dedicó a esperar su oportunidad.

La primera gran ovación de la tarde se la llevó Pedro Díaz. Fue el primer cambio de José Alberto cuando quedaba un cuarto de hora para el final. Cristian Salvador reforzó el centro del campo para evitar sorpresas de última hora.

No hubo sobresaltos porque a los dos minutos del cambio Manu García firmó el segundo gol de la tarde. Su actuación, al igual que la del equipo fue de menos a más. El rojiblanco se soltó tras el descanso y demostró su calidad con el balón en los pies. Se hizo con el balón en tres cuartos de campo y tan solo lo soltó para ajustar un derechazo al palo derecho del Albacete.

El mediocentro se llevó la segunda gran ovación de la grada como hombre más destacado del partido. El Molinón se puso en pie para despedir a un futbolista que está llamado a marcar las diferencias en el campo como hizo ante el equipo manchego. Su gol que seguro le quitó un gran peso de encima fue de lo mejor del partido junto con Damián Pérez.

El lateral argentino también merece una mención especial. Su labor defensiva es impecable. Un hombre entregado a la causa que no dejó pasar a su marcaje en ningún momento. El trabajo defensivo del equipo estuvo a la altura del inicio liguero que está completando el cuadro rojiblanco. No dejó generar peligro al Albacete, por lo que Mariño apenas tuvo trabajo. Una gran noticia.

Quedó demostrado en El Molinón que si el centro del campo del Sporting funciona, el equipo gana en todos los sentidos. Las líneas se adelantan, los rivales se achican y los hombres de ataque tienen más opciones para marcar. Manu García y Pedro Díaz estuvieron a la altura, arropados siempre por Javi Fuego. El trivote carburó y con él todo el equipo. Los tres puntos se quedaron en casa y con ellos un gran sabor de boca por la segunda parte completada por los rojiblancos.