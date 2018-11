«Vamos a ir a por todas a Oviedo» Los capitanes Pablo Pérez, Roberto Canella, Diego Mariño, Carlos Carmona y Jean-Sylvain Babin posan para EL COMERCIO. / L. M. Los cinco capitanes del Sporting confían en regresar del Carlos Tartiere con una victoria ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 16 noviembre 2018, 01:36

Lideran un grupo de futbolistas que mañana tendrá que dar el paso adelante del que tanto ha hablado Rubén Baraja en las últimas jornadas. Roberto Canella es el jugador con más experiencia de la plantilla, junto a él Carlos Carmona, Pablo Pérez, Diego Mariño y Jean-Sylvain Babin capitanean un vestuario que se encuentra deseoso de disputar el que para muchos de los rojiblancos será su primer derbi en Asturias.

La comunidad se paralizará a partir de las 20.45 horas. Será cuando el balón comience a rodar en el Carlos Tartiere, un estadio que no trae buenos recuerdos porque allí cayó derrotado el Sporting el pasado mes de febrero. «Será un ambiente complicado, pero allí vamos a salir a por todas», avisa Canella, que pese a haber jugado más de 300 partidos con la camiseta rojiblanca no ha disputado muchos derbis asturianos como profesional.

El lavianés no estuvo presente en el Carlos Tartiere en febrero por lesión, pero Carmona o Diego Mariño bien le pueden explicar cómo es jugar en la capital asturiana. De los cinco capitanes son los únicos que participaron en el último encuentro entre el Sporting y el Oviedo. «Tenemos muchas ganas de conseguir una victoria allí para revertir la situación», apunta Carlos Carmona.

Él y Jony firmaron los tantos del Sporting al eterno rival en el pasado curso. Su tanto sirvió para sumar un punto en El Molinón. «Fue muy bonito marcar, pero solo conseguimos un empate. Firmaría no marcar mañana y ganar porque la prioridad es el equipo», subraya el atacante. Carmona no es el único de la plantilla que sabe lo que es firmar un tanto al eterno rival. Pablo Pérez, que debutará en un derbi como profesional del fútbol, anotó en una histórica goleada que logró el filial ante el primer equipo azul. A falta de un minuto para el tiempo reglamentario, el gijonés cerró el encuentro con el cuarto gol de los gijoneses: «Es un recuerdo que me quedará grabado para siempre».

Ahora, Pablo Pérez, el más joven de los capitanes, desea que el recuerdo se convierte en un sueño hecho realidad. «Mi sueño es el gol de la victoria», asegura el rojiblanco, que añade que «no hay mejor escenario para revertir la situación y volver a ganar». En principio, el mediapunta será una de las referencias en el ataque del Sporting. El Carlos Tartiere no es un escenario que precisamente se le de mal. Si con el filial marcó el cuarto gol, con la camiseta del Alcorcón asistió en el tanto de la victoria del cuadro madrileño hace dos temporadas, cuando salió cedido en busca de minutos.

Tanto el gijonés como el resto de los capitanes han recibido mensajes de ánimo para uno de los partidos del año. El que ha recibido «todo tipo de mensajes» es Canella. El asturiano es de Pola de Laviana, en la que, asegura, hay seguidores tanto del Sporting como del Oviedo. «Creo que hay más del Sporting», comenta entre risas el lateral. Por si acaso, el lavianés ha preferido pasar la semana en Gijón «para estar tranquilo». El motivo lo explica con cierto tono de humor: «No quiero pasar por allí porque se vive con mucha intensidad. Es mejor estar en casa tranquilo».

El quinto capitán del equipo es Babin, un futbolista que ha recuperado Baraja para el primer equipo después de un año jugando en el extranjero en calidad de cedido. El propio técnico fue quién propuso su nominación como capitán, consciente del carácter que aporta y la ascendencia que tiene sobre el vestuario.

A ninguno de los cinco capitanes les ha tocado explicar a los recién llegados lo que significa un derbi en Asturias. Canella desvela que «los compañeros ya están viviendo el ambiente en la ciudad. Los nuevos ya saben lo que van a vivir mañana». Si a Pablo Pérez los vecinos en el ascensor fueron los que le «apretaron» para ganar al Oviedo, a Canella varios seguidores le animaron de la que paseaba por la playa.

«Tenemos la responsabilidad de hacer felices a muchas personas», concluyen los capitanes. Todos son conscientes de que ganar será un punto de inflexión.