«El Sporting de Gijón demanda, por historia y afición, pelear por cosas bonitas»

Pablo Vázquez y Álex Corredera llevan en el Sporting de Gijón desde el inicio de la pretemporada. El central y el centrocampista han sido dos de las primeras incorporaciones del club durante este verano, dos operaciones que han incluido dificultades, pero que finalmente se han llevado a cabo, en buena medida por la insistencia de los propios futbolistas. Esta mañana, en la Escuela de Fútbol de Mareo, fueron presentados de forma oficial dos deportistas que «dotan de fiabilidad a la columna vertebral del equipo», según afirmó el presidente ejecutivo de la entidad, David Guerra.

El defensa central llegado del Deportivo de La Coruña sabía bien cuál iba a ser la primera pregunta para él. Habiendo jugado todo en la pasada campaña, ¿por qué el club gallego no le retuvo? «Este primer mes no pude hablar, pero este es el momento. No me esperaba lo que sucedió en junio. Tuve una reunión con el club y recibí una valoración con la que no coincidía en nada. Les pregunté si me estaban abriendo la puerta y me dijeron que por ellos no había problema. Lo más importante para rendir es sentirse valorado».

En medio de ese proceso de asimilar la situación apareció la oportunidad de llegar a Gijón, lo que provocó que Pablo Vázquez no se lo pensase. «Quería venir y con el esfuerzo de todos se consiguió». El traspaso del futbolista no fue sencillo. El Deportivo de La Coruña quería una contraprestación que fue difícil de negociar. El compromiso del futbolista con el Sporting en todo el proceso fue máximo. «No tenía claro si iba a llegar, si lo recibido en La Coruña lo iba a tener aquí… Mi novia tiene un mérito terrible por aguantar todo esto».

Una de las asignaturas pendientes del Sporting para la presente temporada era ganar poder en el balón aéreo. El propio club le comunicó al central sus planes para potenciar una faceta del juego en el que hubo déficit en la pasada campaña. «Sabía que lo querían reforzar y que puedo aportar para que el equipo dé ahí un salto de calidad». En su propia descripción como futbolista, Pablo Vázquez reconoció que jugar arropado en defensa por un bloque sólido puede ser beneficioso para él, aunque apuntó que en los últimos «cinco o seis años» ha jugado con «sesenta metros libres a la espalda. En el plano de aportaciones, se encuentra también el carácter y la veteranía, dos aspectos que en la pasada campaña muchos echaron de menos en el Sporting. «Venimos a aportar cosas buenas y tanto Álex como yo somos buenos comunicadores con carácter y pasión. Pero hay que aportar lo justo, aquí hay jugadores con peso y el cariño de la gente. El camino nos lo irá diciendo». El objetivo en el corto plazo debe ser «hacer del equipo una familia y entender la idea del entrenador». Para el largo plazo, la idea es clara. «El Sporting de Gijón, por historia y afición, debe pelear por cosas bonitas».

El mensaje de Pablo Vázquez lo ratificó Álex Corredera, quien llega a Gijón con la idea de sacarse una «espinita» que tiene clavada y que es «el sueño de cualquier niño, jugar en Primera. Tengo la sensación de que me quedó trabajo por hacer en Segunda». Su fichaje por el Sporting de Gijón tampoco fue sencillo. El jugador formado en La Masía estaba vinculado al Khimki ruso, un club con graves problemas económicos que acabó por darle la carta de libertad. «A nivel de fútbol fue una experiencia enriquecedora. Es un juego muy rápido, con muchas idas y venidas y duelos. Al principio me costó acostumbrarme».

Varios factores llevaron a Álex Corredera a apostar por el Sporting de Gijón, entre ellas Asier Garitano, con quien coincidió un año en el Tenerife. Pero también el peso de un club como el rojiblanco, que siempre empieza la temporada con la idea de regresar a Primera. «Este club no hace falta que me lo presente nadie y el proyecto habla por sí solo de que quieren pelear por cosas bonitas», apuntó un jugador para quien la presencia del técnico vasco también fue «importante».

Álex Corredera también se refirió a su posición en el campo. El centrocampista afirmó que puede desarrollar su juego tanto cerca del pivote como en labores más centradas en lo ofensivo, aunque puesto a elegir, se decanta más por ser un '8' que ayude en defensa o en la salida del balón y también al mediapunta a la hora de crear juego. No obstante, apuntó que «la temporada es larga y el equipo tiene diferentes alternativas».

Lo que conoce bien es el estilo de juego de Asier Garitano. «Es una persona serena. Va dotar al equipo de seguridad, orden defensivo y táctico, algo que es muy bueno e importante en Segunda. En ataque deja libertad para crear y dominar en campo rival. Será un equipo ordenado, fiable y esperemos que del medio campo para adelante sea impredecible. Hay jugadores diferenciales».

El presidente ejecutivo del club se refirió además a otras situaciones del mercado. David Guerra no quiso entrar a valorar la situación en la que se encuentra el posible fichaje de Sergio Álvarez, quien tiene un año más de contrato con el Eibar. Lo que sí apuntó es que a partir de ahora, con las compras de Dubasin y Gelabert, las llegadas de Perrin, Pablo Vázquez y Corredera y las cesiones de Caicedo y Justin, hay que poner un poco de calma en las incorporaciones. «Tenemos gran parte de la plantilla conformada y hay que sopesar muy bien lo que se incorpora». Hasta el momento, explicó David Guerra, no hay decisiones tomadas sobre posibles cesiones, aunque sí jugadores que «quieren minutos».

