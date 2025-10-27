Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón 1 - 0 Zaragoza: un triunfo con emoción sin fútbol

Corredera, en una jugada del partido entre el Sporting de Gijón y el Zaragoza.

Lo mejor, la victoria. El partido de ayer tuvo mucha emoción, pero nulo en calidad. Un cabezazo de Otero que desniveló el marcador fue lo único relevante de los 98 minutos disputados, además de la expulsión de Dubasin, el factor influyente que cambió el guión del encuentro.

El Sporting no empezó bien frente a un rival correoso, necesitado y herido. El gol de Otero no sirvió para controlar mejor la situación. El Zaragoza tuvo llegadas con algún peligro, pero estuvo muy atropellado. En el bando gijonés empezaron a surgir los inconvenientes. Primero, la lesión de Gaspar. Después, la de Otero. Y para colmo de males, una inocente acción de Dubasin dejó al equipo en inferioridad numérica.

El segundo tiempo fue agobiante. Borja Jiménez se vio obligado a utilizar el banquillo. Las entradas de Nacho Martín y Pablo García son las fijas del abulense, pero prescindir de Gelabert resultó extraño, porque es el jugador que controla el balón. Le salió bien la opción de Amadou para obstaculizar a la zaga maña. El resto lo hizo el poblado sistema defensivo gijonés, un auténtico frontón bien respaldado por Yáñez y las imprecisiones zaragocistas. En el área, el equipo aragonés justificó su último puesto. El análisis del partido no es bueno, pero las victorias lo tapan casi todo.

Los jugadores

7 Corredera

Empezó bien, con desplazamientos en profundidad. Después se vio limitado, para cerrar espacios. Un gran desgaste.

7 Yáñez

Fue una de las piezas clave. Se mostró firme en las salidas y estuvo seguro en la portería, con mando en su parcela. También tiró de veteranía.

6 Guille Rosas

Pareció mermado, con pocas opciones para estirarse por su banda. Tuvo abundante trabajo. Más tras el descanso. Cumplió decorosamente.

7 Pablo Vázquez

Tuvo sentido de la anticipación, se batió en el juego aéreo, con combatividad . Su estilo es espartano, pero tremendamente práctico.

7 Perrin

Dio muestras de duda en los primeros compases, pero luego fue un valladar casi imposible de superar. Abortó muchos centros maños.

7 Diego Sánchez

Aceptable como lateral, con algunos apuros, estuvo más firme cuando cambió el dispositivo, para ubicarse como central. Se le vio más a gusto.

7 Justin

Hizo un gran trabajo de desgaste, con participación, contención y dominio de su parcela. Se multiplicó en inferioridad. Otra pieza clave.

3 Dubasin

Intentó tener movilidad, pero su participación fue escasa, sin ninguna acción de peligro. Su expulsión ingenua perjudicó al equipo.

5 Gelabert

Tardó en entrar en juego, con cambios en su posición. Se dejó notar poco en un partido con un desarrollo acelerado. Le faltó libertad.

6 Gaspar

Tuvo notables destellos en los 35 minutos jugó, con un par de acciones interesantes en tiros a portería. Tras la lesión jugó mermado.

6 Otero

Marcó un gol con un cabezazo extraordinario. Inquietó algo en un ataque desdibujado. Aportó trabajo defensivo. Se rompió.

7 Nacho Martín

Realizó una buena labor de contención, dedicado en exclusiva a cerrar espacios y frenar los avances maños. Era lo que requería el partido.

5 Pablo García

Cubrió la banda izquierda con agresividad y anticipación. Tuvo abundante trabajo. Lo resolvió con un tono notable. Se adaptó al guion.

6 Amadou

Cumplió su función de fajarse con los centrales visitantes, frenar su salida y reforzar el sistema defensivo cuando tocaba. No tuvo más.

S. C. Loum

Cumplió en poco tiempo, con una labor de contención para frenar los intentos atacantes del Zaragoza. Estuvo correcto en su labor.

El entrenador

6 Borja Jiménez

El dispositivo teórico se le difuminó en la primera fase. Influyeron las lesiones. Luego optó por ordenar defensivamente para asegurar la victoria.

