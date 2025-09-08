El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Novo, en su etapa en el Lexington de Kentucky, en Estados Unidos, donde estuvo dos años y llegó a ser primer entrenador. Lexington S. C.

Nacho Novo

Exfutbolista del Sporting y del Rangers
«El Rangers y el Sporting son los dos equipos de mi vida»

«Oscar Cortés es rápido, bueno en el uno contra uno y con gol. Es una apuesta de futuro aquí en Glasgow y creo que va a triunfar en el Sporting»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:06

«Tengo muchas ganas de ir de visita por ahí, me encantaría ver un partido en El Molinón», asegura Nacho Novo (Ferrol, 1979), exfutbolista del Sporting ... , entre otros muchos equipos. Novo descuelga el teléfono desde Glasgow, donde mantiene su residencia más habitual desde su etapa en el Rangers, club en el que es leyenda y del que ha llegado como cedido al Sporting el colombiano Oscar Cortés. Al mismo tiempo, el ferrolano, que busca su camino como técnico, sigue siendo el 'diablo' para los hinchas del Celtic. «Me siguen odiando», normaliza. Cosas que no cambian.

