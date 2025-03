Rubén Albés, técnico del Sporting de Gijón: «Los goles que nos marcaron son un despropósito»

Andrés Maese Gijón Domingo, 30 de marzo 2025, 22:13 Comenta Compartir

No tenía muchas ganas de dar explicaciones, pero al técnico del Sporting de Gijón, Rubén Albés, no le tocó otra que dar la cara después de sumar la segunda derrota consecutiva en Huesca. «El equipo se encuentra jodido, nos hemos equivocado mucho más de lo que pensábamos. Yo tengo fuerzas, pero soy el menos importante de aquí. Lo importante es el Sporting, los jugadores y la afición», expuso nada más concluir el encuentro.

El Sporting encajó tres goles en el tiempo añadido, que, sumados a los dos que recibió ante el Albacete la pasada jornada, deja al equipo con dos derrota seguidas. «Es un despropósito. Encajamos los goles en el añadido, no puedo decir nada más», afirmó el vigués.

Los tres goles del Huesca fueron a balón parado. Uno tras un saque de banda y dos tras dos córners. «Habían hecho el 60% de sus goles en casa a balón parado. Nos han superado pese a que sabíamos la importancia que tenían las acciones», admitió el preparador gallego.

Sobre el primer gol de saque de esquina, en el que los jugadores reclamaron una falta sobre Christian Joel, Albés explicó que «los futbolistas me dicen que es falta». «Además, hay una segunda amarilla por el penalti. Pero no lo entiendo porque igual no me sé bien las normas. No me apetece hablar del arbitraje», dijo.

El Sporting suma 16 jornadas con tan solo una victoria y, al cuestionarle a Albés sobre cuál puede ser la solución, respondió que «tenemos que dejar de lamernos las heridas y competir mejor, no hay otra». «Tendremos que creer y mejorar en los errores que hemos cometido. No hay un pócima mágica», dijo.

Sobre su situación, Albés destacó que «me voy enfadado porque perdemos el partido por unas acciones concretas», a lo que añadió que «para salir de esta dinámica hay que salir todos juntos». «Tenemos que reflexionar el partido por un lado y buscar soluciones desde dentro. Siempre estoy en contacto con Gerardo y con David Guerra», hizo hincapié.

Y volvió a insistir en que «la racha nos golpea a todos». «No golpea al entrenador. Tengo fuerzas para todos los momentos. Como entrenador y como persona. Que nadie se preocupe por mí», afirmó el titular del banquillo, que, por último, recalcó que «tensión hay y estrés también, estamos en el Sporting y tenemos que asumirlo».