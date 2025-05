Samuel Baños, técnico del Sporting Atlético: «A estas alturas ya no hay favoritos»

Andrés Maese Gijón Viernes, 30 de mayo 2025, 23:25 Comenta Compartir

El Sporting Atlético afrontará mañana, a las 18 horas, en Villaviciosa, el primero de los hipotéticos cuatro partidos que le separan de la Segunda RFEF. Tras dejar atrás al Covadonga, el Lealtad es ahora el rival a batir. «Estamos muy contentos por haber pasado el primer escollo y ahora solo nos concentramos en lo que nos viene, que sabemos que va a ser complicado», comenzó ayer Samuel Baños en las instalaciones de Mareo.

Natural de Villaviciosa, para el técnico rojiblanco será un encuentro especial. Además allí comenzó su andadura en solitario en los banquillos. «Es un club al que le tengo especial cariño porque tuve mi primera oportunidad allí con Roberto y evidentemente con Pedro», recordó el técnico rojiblanco. «Este año hubo otro acercamiento también a mitad de temporada con Fran. Y es algo que agradezco enormemente siempre porque piensen en mí», explicó el maliayo.

Al margen de lo especial que pueda ser el choque para él, el preparador se del Sporting Atlético se centra en sacar un buen resultado. Baños subrayó del rival que «es peligroso». «No solo han eliminado al 'priori' favorito para el 'play off'. Han sido capaces de remontar siete puntos de diferencia con el Mosconia, han sido capaces de ganar allí, han sido capaces de aguantar en el último partido la presión de tener que ganar para asegurar el quinto puesto, han ido en desventaja clasificatoria la primera eliminatoria, han ido al partido definitivo de la primera eliminatoria en desventaja…», expuso.

«Seguir siendo valientes»

En cuanto al favoritismo. Baños entiende que ningún equipo tiene más opciones antes de que se inicie la eliminatoria: «A estas alturas no hay favoritos». También recordó que «hay muchos ejemplos que podemos poner que el quinto clasificado ha entrado con esa inercia de la que hablábamos antes y han conseguido el objetivo». Habiendo o no favoritos antes de que se inicie la eliminatoria, al míster rojiblanco no le cambia los planes. «Tenemos que seguir siendo valientes, tenemos el objetivo claro y tenemos que ir a por ello», subrayó.

A diferencia de la eliminatoria pasada, esta vez el partido de vuelta se jugará en Mareo. Tampoco parece que le modifique mucho al preparador la estrategia planteada para pasar de ronda. «En las dos eliminatorias de primera ronda el factor campo no fue diferencial o sea que no nos enfocamos en eso», puntualizó.

Por último, al entrenador se le preguntó por la relación con los dirigentes en lo últimos días. No hubo nada especial. Siente el apoyo de los mandatarios: «Nos están transmitiendo tranquilidad y confianza y eso lo que necesitamos. Lo demás depende de nosotros, somos los que tenemos que dar el paso adelante y cree que somos capaces de hacerlo».