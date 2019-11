«No sirve de nada ganar el derbi y perder lo otro» Marc Valiente, de camino al número 5 de Mareo. / ARNALDO GARCÍA Valiente pide centrarse en el Numancia y alerta sobre los marcajes a Manu: «Hay que proteger a estos jugadores porque si no valdrá todo» JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 6 noviembre 2019, 03:18

«Numancia, Numancia», atajó ayer Marc Valiente cuando se coló el derbi en plena preparación del partido ante el conjunto soriano. La pregunta venía motivada por cómo afrontarían la cita del sábado tanto él, como Borja López, los dos centrales titulares ahora, en el límite de la sanción por acumulación de tarjetas. «Lo de las tarjetas no nos tiene que preocupar. Tenemos que jugar con la misma intensidad de todos los partidos porque lo único que nos interesa ahora es el sábado. Son los tres puntos más cercanos que tenemos y es el partido que hay que sacar adelante», recordó el defensa catalán.

Porque, añadió un poco después, el partido del Carlos Tartiere todavía queda muy lejos en el tiempo y el equipo necesita los tres puntos del sábado como el comer. «Todos sabemos que el único partido que hay en nuestras cabezas es el del sábado. No sirve de nada ganar el derbi y perder los otros partidos», resumió, asumiendo que «sabemos que el encuentro del Tartiere es importante para la afición, pero cuando llegue. A día de hoy, el que toca es el partido frente al Numancia».

En un repaso a esas cuatro tarjetas amarillas con las que carga de camino al derbi, con el partido ante el Numancia antes, Marc Valiente mostró disconformidad. «De esas cuatro que llevo, como mucho merezco una, pero ya ha pasado y los árbitros son los que deciden», señaló con cierta resignación. Antes se había detenido en la última, en una amarilla que llegó motivada por una caída teatralizada por el 'Choco' Lozano: «Se la protesté al árbitro porque estaba claro que no toqué al rival. Cuando vio que la pelota se le iba a escapar se dejó caer. Yo me tiré al suelo, pero me aparté un poco. Para mí no es ni falta, pero es la dinámica que hay con mis tarjetas».

De ahí pasó a jugar en campo contrario, con Manu García y los polémicos marcajes a los que están sometiendo los rivales al mediapunta. Marc Valiente lanzó un mensaje claro, solicitando una mayor vigilancia arbitral sobre este tipo de acciones. «Manu es un jugador diferencial y ahora se estudia mucho al rival, y es normal que le tengan una atención especial», inició el defensa, para proseguir, apoyado en el manotazo que recibió el '16' de Edu Ramos al comienzo: «El otro día le dieron un codazo que para mí era roja directa y no porque sea Manu, pero siempre he pensado que a los jugadores así les hay que proteger porque si no valdrá todo, y no puede ser».

Djurdjevic y Álvaro

Desde su condición de veterano en el vestuario, también rompió una lanza a favor de los delanteros, pidiendo paciencia. «Los goles de los delanteros llegarán», aseguró. Un par de segundos después particularizó en la situación de Djurdjevic. «'Djuka' ha tenido muchas ocasiones en los partidos y no le han entrado, pero estoy seguro de que cuando le entren, también a Álvaro y a Pablo (Pérez), llegarán los goles y cambiará la dinámica. No estamos preocupados por eso», prometió.

En su visualización del partido del sábado, Marc Valiente pidió un retorno al último recuerdo en El Molinón, en aquella lustrosa victoria del Sporting ante el Zaragoza. «Tenemos que pensar en esas buenas sensaciones que dejamos en el último partido en casa. Este será un partido distinto, pero El Molinón tiene que ser un campo difícil para el rival», concluyó el futbolista de Granollers, ansioso por tener en frente al Numancia.