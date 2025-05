El sistema de pagos del Santos Laguna de Irarragorri daña en los tribunales a dos de sus jugadores

Dos futbolistas de Santos Laguna han perdido de forma definitiva su pelea en los tribunales contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Hacienda ... mexicana, que entiende que parte de sus pagos profesionales se registraron como indemnizaciones por riesgos laborales, contraviniendo así la legislación, según publica el diario 'Reforma'. Se trata de Javier Abella y Néstor Araújo, este último actual futbolista del América. La información que recoge el diario mexicano expone que el esquema de pagos de salarios del club mexicano, cuyo propietario es el mismo que el del Sporting de Gijón, el Grupo Orlegi, está detrás de los problemas con la justicia de los dos futbolistas. Un sistema que está en tela de juicio en el proceso que hay abierto contra el club y que ha provocado la emisión de una orden de busca y captura contra el presidente del consejo de administración del Grupo Orlegi, dueño de la entidad mexicana y del Sporting de Gijón, Alejandro Irarragorri, una decisión que está recurrida por el equipo legal del afectado. Desde el grupo empresarial, no obstante, defienden que el conflicto lo tiene el Santos Laguna, y no Alejandro Irarragorri, que lleva cerca de un año afincado en Washington, como persona física. «En el momento de esta disputa, él era presidente del consejo de administración (del Santos Laguna) y por eso las autoridades lo vinculan a él», afirmó Alfonso Villalva, uno de los hombres fuertes del grupo.

La sentencia que menciona 'Reforma' explica que los tribunales censuran el hecho de que no se haya pagado el ISR (impuesto sobre la renta) sobre los ingresos recibidos por Abella en 2015 y por Araújo en 2016. En ambos casos, según la misma información, el club presentó los pagos como indemnización por riesgos laborales y no como salarios, intentando así que estuvieran exentos de ISR. El escrito expone que, en la sentencia de Abella, queda claro que no se podían computar sus ingresos de esta manera ya que, según sus propias manifestaciones, el jugador no sufrió ningún «accidente o enfermedad» ese año por culpa de su empleo.

El Santos Laguna está inmerso en un proceso judicial tras la reclamación del fisco mexicano de una cantidad que ronda los 763.000 euros por diferencias en la aplicación de la normativa fiscal en el ejercicio 2017. En este caso concreto, salarios a jugadores, registrados como primas a través de una sociedad, en una discusión que tiene varios episodios previos en otros ejercicios. Incluso con precedentes ganadores para Orlegi, pero, también, resoluciones aún pendientes.