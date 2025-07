El Sporting asume la dificultad de fichar a Sergio Álvarez y explora otras opciones

E. C.

Uno de los deseos del Sporting para el presente verano es sumar a su plantilla al avilesino Sergio Álvarez. El mediocentro, formado en Mareo, veía con buenos ojos la posibilidad de retornar a Mareo, pero la dirección deportiva del Eibar ya le dejó claro que cuenta con él para la próxima campaña. Capitán del equipo, el avilesino ya fue titular en el primer partido de la pretemporada del conjunto vasco.

Ante esta situación, el Sporting no se ha quedado parado. En las oficinas de Mareo se trabaja para reforzar la posición de mediocentro y uno de los nombres que se han puesto sobre la mesa es el del pivote guineano Amadou Diawara, sobre quien no hay una decisión tomada ni se ha hecho propuesta. La incorporación de este futbolista de 28 años no será sencilla. A pesar de ser agente libre, después de jugar con el Eldense en el segundo tramo de la temporada, donde destacó, Diawara es una pieza cotizada del mercado. Varios equipos de Segunda y alguno de Primera están interesados en contar con un jugador que llegó al Bolonia en 2015 con solo 18 años para convertirse en una de las piezas principales del equipo de la Serie A italiana, llamando la atención del Nápoles, con el que jugó tres temporadas. El guineano puso rumbo después a la Roma, que pagó más de 20 millones de euros por su traspaso. Su participación en el equipo de la capital italiana fue decreciente y tras tres campañas fue traspasado al Anderlecht. En el pasado mercado de invierno el Eldense se hizo con sus servicios.