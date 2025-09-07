El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álex Oyón intenta un acrobático remate en el partido ante el Praviano. Arnaldo García

El Sporting Atlético salva un punto ante el Praviano

El conjunto local mereció más en un partido que los rojiblancos empataron gracias a un discutido penalti en la segunda mitad

Tomás Blanco

Pravia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:35

Son dos equipos que, de inicio, parten con objetivos diferentes (1-1). Mientras que el Praviano no tiene la obligación de subir, el Sporting Atlético siempre inicia sus temporadas en Tercera con una mochila cargada con el mandato de alcanzar la Segunda RFEF. Ambos se enfrentaron en un competido partido en Santa Catalina, que mostró una muy buena entrada, influenciada quizá por las fiestas locales y que servía para dar inicio a la temporada, después de que el Praviano consiguiese el pasado año salvar la categoría y el Sporting Atlético cayese en la disputa del 'play off' de ascenso ante el Lealtad, que finalmente logró cambiar de categoría.

En el primer tiempo, el filial sportinguista trató de llevar la batuta, pero con un conjunto local ordenado y resolutivo, el peligro no llegaba con claridad a la meta defendida por Ali. El Praviano, por su parte, iba creciendo con el paso de los minutos.

Tras la reanudación, el Praviano fue claramente mejor, pese a las tablas del marcador final, gozando de buenas ocasiones y mostrando una gran intensidad e insistencia en ataque.

Mediado el segundo tiempo llegaría el primer gol del encuentro. Tomás, tras un despeje de la defensa rojiblanca, enviaba el balón al fondo de la red. Era el 1-0.

Poco duraría la alegría local, pues apenas tres minutos después, el colegiado señalaría un cuestionado penalti en el área local. Oyón no perdonaría desde los once metros y pondría el, a la postre, empate definitivo.

El Praviano siguió apretando, pero no pudo volver a batir la meta defendida por Venteo. Reparto de puntos que sabe a poco en Pravia, pese a ser el filial sportinguista uno de los gallos de la categoría.

