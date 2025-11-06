Sporting | Borja Jiménez: «En una categoría tan pareja da igual que vayas a casa del decimoquinto o del sexto» El entrenador del Sporting de Gijón se muestra tranquilo con las lesiones y apunta a los rivales de la zona media y baja de la tabla como «los más peligrosos»

El Sporting de Gijón se mide el viernes, día 7, al Mirandés (Mendizorroza, 20.30 horas), un equipo que llega al choque penúltimo, con nuevo entrenador y siendo el peor bloque de la categoría como local, con un único punto logrado de los quince por los que ha competido en su casa. Los rojiblancos acuden al partido en un cambio de tendencia que les ha llevado a estar a tres puntos del ascenso directo. Estas grandes diferencias de dinámica no significan mucho para Borja Jiménez, que lanza un aviso cuando se le pregunta por los partidos contra equipos de la zona media baja. «Son los rivales más peligrosos», apuntó el entrenador del Sporting de Gijón, quien pone como ejemplo la circunstancia que vivía su equipo cuando recibió la visita del Racing de Santander. «Nosotros estábamos en una situación parecida y no sé cuáles serían las expectativas del Racing, pero sé lo que les pasó».

El preparador del Sporting de Gijón pretende que la versión que su equipo muestre en Mendizorroza se parezca más a la de sus dos primeros partidos que a la de Las Palmas, cuando los rojiblancos compitieron muy mermados por las bajas contra un equipo al que le gusta someter al rival. La versión de Las Palmas «no va a ser una tendencia habitual». El técnico pretende que el equipo haga «más cosas» en campo rival y sea capaz de defender en bloque alto, adaptándose también a las situaciones en las que deba hacerlo más atrás. «Tenemos que ser reconocibles, aunque alguna semana haya alguna situación». De lo que tampoco duda Borja Jiménez es de que el equipo debe saber adaptarse a los «malos momentos» en los partidos y hacerlo además desde la unión. «En una categoría tan igualada da igual que vayas a casa del decimoquinto que del sexto. Todos los partidos se afrontan de la misma manera, intentando ganarlos y con la ambición de que se pueden ganar».

«Hablar del mercado en noviembre es perder el foco de donde estamos. Venimos de una situación complicada, la hemos estabilizado y tenemos que ser competitivos»

El conjunto rojiblanco afronta la cita del viernes con aires renovados. El entrenador recupera a Jonathan Dubasin y Álex Corredera, que se perdieron el choque contra Las Palmas por sanción. En el momento de su comparecencia, aún no sabía si podría contar con Gaspar. «La semana pasada fuimos muy justos por las sanciones. Contento de recuperar a los dos».

La semana que ha vivido el Mirandés, con una situación de interinidad en su banquillo, no ha condicionado el trabajo del Sporting de Gijón, que ha aprovechado el poco tiempo disponible para reforzar algunas ideas. Borja Jiménez cree además que el juego del conjunto jabato no va a cambiar demasiado, teniendo en cuenta la configuración de su plantel. «Es una plantilla configurada para jugar con dos delanteros y tres centrales, tienen buenos carrileros. Seguro que habrá matices, pero no nos ha condicionado». Lo que no quiere el entrenador del Sporting de Gijón es ningún tipo de relajación por el hecho de que el Mirandés esté en descenso. «Han empezado mal, pero tienen una plantilla joven y competitiva, son peligrosos. Vamos muy alerta. Hace pocas semanas estaban cerca de nosotros, necesitamos nuestra mejor versión».

La plantilla rojiblanca cuenta con varias bajas por lesión. En estos primeros meses de competición han sido varios los jugadores que han pasado por la enfermería, un hecho que no preocupa al técnico. «Es parte del juego que los futbolistas se lesionen, es natural».

En campañas pasadas, el Sporting de Gijón se vino abajo en los meses de noviembre y diciembre. Para Borja Jiménez, en el vestuario «no hay conciencia» de que esta misma situación se vaya a repetir. «No tiene relevancia lo ocurrido el pasado año». En lo que no abundó fue en el mercado de fichajes. El técnico no quiere aventurar siquiera las necesidades que puede tener el equipo en enero, cuando se abra el periodo de incorporaciones. «Hablar del mercado en noviembre es perder el foco de donde estamos. Venimos de una situación complicada, la hemos estabilizado y tenemos que ser competitivos. Se pueden dar tantas situaciones que no sé lo que va a pasar».