Sporting | El Sporting exprime el mercado

Repleto de reuniones, conversaciones y llamadas, el gabinete de crisis, instalado desde la noche del viernes en los interiores de El Molinón, continúa tras uno de los fines de semana más largos en mucho tiempo. No hay todavía una determinación tomada sobre el nombre del técnico que dirigirá al Sporting el próximo sábado (16 horas) en Miranda de Ebro. Sí se mantiene el debate interno para una decisión de mucho riesgo que se está prolongando con el paso de las horas. Con todo esto, José Alberto sigue, de momento, en el banquillo y tiene opciones de sentarse en el banquillo en Anduva. El tiempo juega a su favor.

El crédito en el entrenador, marcado por los resultados, no es total y los contactos por otros técnicos se han mantenido en estas dos maratonianas jornadas (sábado y domingo). El estudio del relevo se mantiene en la cabeza de los rectores y del director deportivo Miguel Torrecilla, aunque no habrá relevo si el nuevo nombre no genera consenso. Ese punto está claro. Si no hay consenso, seguirá José Alberto. Al menos hasta el sábado. Se trata de afinar en la búsqueda de un relevo que en un contexto tan complicado, a dos puntos del descenso, tan lejano a los anhelos marcados a la conclusión de verano, 'llene' a todas las partes y que esté dispuesto a tomar las riendas del equipo. Unas opciones se han caído, algunas se han desestimado, y otras se mantienen en la lista de futuribles, con los que se mantienen contactos y se estudian 'pros y contras'.

Ayer se mantuvieron más llamadas y contactos y sobre todo hubo mucho debate interno. No se quiere errar en el disparo. En el club está Javi López, que tiene el respeto de muchos profesionales y el aval de Miguel Torrecilla, aunque su nombre parece descartado. Tras el 'no' de algunos técnicos difíciles de pulsar (por el riesgo de la apuesta o por las altas exigncias económicas), se estudian opciones que agraden y que estén a disposición de decir 'sí' al Sporting, que sigue seduciendo a muchos técnicos.

Entre otros, los rectores estudian el nombre de José Ángel 'Cuco' Ziganda, valorado por su vinculación histórica con la cantera, con el ejemplo de Lezama, referente histórico. Además, Miroslav Djukic también está en la agenda, ofrecido hace semanas. También se han mantenido contactos por José Luis Oltra, con una dilatada trayectoria en la categoría. No son las únicas opciones manejadas en este gabinete de crisis disparado tras la inesperada derrota ante el Tenerife.

Hay más nombres, estudiados y que continuarán en esta fase de riguroso estudio durante las próximas horas. Y existe mucha conciencia de acertar se tome la decisión que se tome para enderezar el rumbo de un equipo lejano a las expectativas creadas por todos y del que muchos pensamientos internos consideran que tiene más potencial.