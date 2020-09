Sporting Sporting | Gallego pone los cimientos del proyecto Los jugadores rojiblancos felicitan a Djurdjevic por su gol ante el Logroñés. / DAMIÁN ARIENZA EL COMERCIO analiza el debut con exjugadores y técnicos, que creen que el equipo «tuvo claras las consignas» y fue «serio y muy disciplinado» ANDRÉS MENÉNDEZ Lunes, 14 septiembre 2020, 02:58

«Tenemos claro cuál es el camino, pero estamos lejos de la versión que tenemos que dar. Sobre todo con balón», mantuvo con un acentuado tono prudente el debutante David Gallego, recién llegado a la sala de prensa después de un estreno esforzado y culminado con la satisfacción de una victoria (1-0) gracias a un solitario gol en el ocaso del omnipresente y recuperado Djuka.

Fue superior el Sporting a su rival, el Logroñés, endeble, en el primer paso del largo peregrinaje que se espera en Segunda. «Un resultado, sea el que sea, no nos puede confundir, porque lo importante es el cómo competimos ya que eso a la larga es lo que nos dará más puntos», anticipó el técnico catalán en la víspera.

Resolvió el equipo de Gallego, en una versión más laboriosa que brillante, un correcto ejercicio, celebrado por el 'gol partita' del resucitado delantero serbio y con algunas noticias esperanzadoras por la irrupción de los jóvenes talentos que llegan desde atrás, como el debutante Pablo, de 20 años. O el crecimiento que se intuye a algunos de esos nombres que afrontan su segundo año en el equipo con más peso en el proyecto y el objetivo de dar un paso al frente.

Aunque a este Sporting, todavía por madurar y pendiente de esos fichajes por perfiles que reclama Gallego, se le sigue resistiendo el gol y adolece de velocidad por los costados, obligado a un truco de Manu para encontrar un atajo entre la defensa enemiga, sea quien sea el rival. «La conexión entre Manu y Djuka fue la que más situaciones generó en todo el partido y prácticamente el único recurso. El gol viene de una acción entre ellos y las situaciones de más peligro se produjeron siempre con sus asociaciones. Esta puede ser una de las sociedades más productivas mientras que no haya otros jugadores que aporten verticalidad», reconoce el exentrenador Carlos García Cuervo.

«Al Sporting le faltó un punto de velocidad en el ataque. Le sigue costando hacer gol, aunque eso les pasa un poco a todos los conjuntos de la categoría porque firmar gol es lo más complicado. Aunque es pronto y no es todavía momento de extraer conclusiones precipitadas porque falta casi un mes de mercado y pueden variar algunas cosas», interviene

Abogó Gallego para su primer día por partir de un 4-2-3-1. Aunque con el empate en el marcador, varió el técnico de Suria con la entrada de Álvaro y reajustando a Manu a la banda. «El técnico realizó una variación táctica y quizás no fue tanto hombre por hombre como pasaba más el año pasado», comenta Eloy Olaya. Se planó el Sporting con una estructura organizada y rígida, bien armada desde atrás por una defensa solvente, que no concedió ocasiones a un enemigo sin balas, inoperante y tímido en su estreno. «Gallego quiere un equipo serio y disciplinado. En ese sentido no varía en exceso de lo que vimos el año pasado. Los jugadores tienen las consignas muy claras de lo que tienen que hacer y lo que no. El equipo presionó más que el año pasado, sobre todo después de los primeros treinta minutos de partido», recalca Olaya.

No concedió prácticamente nada la novedosa defensa rojiblanca, volcada por dos laterales de Mareo: el prometedor debutante Pablo y el ucraniano Bogdan, una de las grandes herencias de los tiempos de Miroslav Djukic. «Bogdan está consolidado en la categoría y está ofreciendo un gran nivel porque es correcto y fuerte en defensa y sube con peligro al ataque. Y Pablo demostró que tiene muy buen pie en los distintos centros que puso en la segunda parte», enfatiza el exfutbolista. «Sí, los dos laterales estuvieron a un gran nivel y son jugadores con capacidad de crecer con confianza este año», subraya, por su parte, Javier Castaño.

Recuperó Gallego a Borja para acompañar a Babin después de un año aciago para el gijonés, sin ninguna confianza ni continuidad. Avalado por Javi Rico, dejó una actuación convincente, meritoria por el tiempo que acumulaba sin jugar de continuo en la alta competición. «Estuvo muy fiable durante todo el partido. Y muy expeditivo. Jugó un gran partido y se entendió muy bien con Babin», destaca Garai. «Tanto Borja López como Babin estuvieron a un gran nivel y muy seguros», coincide Olaya.