Sporting de Gijón - Albacete: Garitano prueba el fondo de armario

El partido contra el Almería del pasado sábado ha dejado una importante resaca. El equipo terminó perdiendo un encuentro muy condicionado por un cuestionado desempeño del equipo arbitral que acabó con dos jugadores del Sporting expulsados: Guille Rosas y Álex Corredera. Más allá del dolor de verse superado en el marcador en un partido que los rojiblancos iban ganando antes de la roja al lateral, lo que supuso esta sexta jornada de Liga es que Asier Garitano no podrá contar, presumiblemente, con dos futbolistas de peso en sus alineaciones para medirse el domingo al Albacete en El Molinón (18.30 horas). El club sigue pendiente de la decisión delComité de Apelación, última oportunidad de que las dos tarjetas amarillas queden sin validez, lo que permitiría a los dos futbolistas jugar el domingo. Por resoluciones anteriores, parece difícil que este recurso prospere.

La baja de Guille Rosas tiene un claro sustituto. La opción natural es que Kevin Vázquez ocupe el lateral derecho. El futbolista gallego ya ha sido titular en dos de los encuentros de Liga, entrando además desde el banquillo en otros dos. La herida en la pierna con la que salió de Almería, que le costó además una tarjeta amarilla retirada después por el Comité de Competición, no parece que vaya a suponer un problema para su concurso el domingo. De hecho, ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana.

Más complicaciones existen en el centro del campo. Álex Corredera ha sido un fijo en las alineaciones de Asier Garitano, partiendo en el once inicial en las seis jornadas de Liga disputadas. El '8' rojiblanco fue expulsado por una doble amonestación, la segunda por dirigirse al árbitro «aplaudiendo en señal de mofa después de haber tomado una decisión». Club y jugador defendieron, sin éxito, que los aplausos pretendían recompensar el esfuerzo de Juan Otero. Las alegaciones del Sporting no tuvieron éxito hasta ahora.

Las opciones que se abren para el técnico rojiblanco son varias. El futbolista catalán se ha mostrado como un jugador con mucho recorrido, capaz de conectar con el frente de ataque, pero también aplicado en defensa y con herramientas para ayudar en la salida del balón desde la zaga.A ello se suma su buen golpeo a balón parado, asumiendo el saque de muchas faltas y tiros de esquina.

El jugador disponible con un perfil más similar es JustinSmith.El canterano del Espanyol, cedido en Gijón, ya fue titular en Almería, haciendo pareja con Corredera. Fue el propioAsier Garitano el que definió al franco-canadiense como un '8' cuando llegó a Gijón, aunque cuenta con unas características diferentes a las de Corredera. No obstante, en el citado partido ocupó una posición más defensiva.

La opción natural para el puesto de '6' es la de NachoMartín, que solo se cayó del once titular el pasado sábado en Almería. El canterano parece destinado a ocupar el puesto de mediocentro más defensivo el domingo, teniendo en cuenta además que Mamadou Loum afronta el tramo final de recuperación de una lesión muscular. El pivote senegalés tiene opciones de entrar en la convocatoria, aunque parece prematuro que vaya a poder estar en el once inicial. Otro recurso del que puede tirar Garitano es Pierre Mbemba, al que ya dio minutos en la presente campaña en esa posición.

Pero para la posición de '8' son pocas las variantes con las que cuenta el técnico vasco. JustinSmith es una de ellas.La otra, César Gelabert, que jugó la mayor parte de la pasada campaña en este puesto. La llegada de Asier Garitano al equipo supuso para él un cambio radical, pasando a jugar en la mediapunta y logrando su mejor fútbol de la temporada. El problema con el que se encontraría el de Bergara es que no cuenta con un recambio natural en la primera plantilla para ocupar el puesto de '10'. El propio Gelabert apuntó el miércoles en sala de prensa que en la plantilla había compañeros que podían jugar en el mediocentro para suplir a Corredera. Quien también puede llegar al partido es Amadou Coundoul para abrir las opciones en el ataque.

