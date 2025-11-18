El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Róber Pier, hoy jugador del Atlas, en un entrenamiento del curso pasado en Mareo. DAMIÁN ARIENZA

El Sporting de Gijón obtuvo beneficios por la «venta» de los derechos de Róber Pier al Atlas

El club contabiliza en sus cuentas un retorno económico por la marcha del central a México

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:50

El Real Sporting de Gijón obtuvo beneficios por la salida de Róber Pier al Atlas de Guadalajara, según arrojan las cuentas que el club presentará a sus accionistas en la junta del próximo 15 de diciembre.

El futbolista gallego, que jugó dos temporadas en el Sporting, terminaba vinculación sobre el papel el pasado 30 de junio, activando una posibilidad que tenía en su contrato para continuar su carrera en uno de los dos clubes que el Grupo Orlegi posee en México. Róber Pier se decidió por el Atlas, en el que también milita Djuka, en una operación que ha tenido un retorno económico para el club.

Hechos posteriores al cierre

En la nota relativa a 'Hechos posteriores al cierre', el Sporting reconoce este ingreso: «Con posterioridad al cierre del ejercicio, se ha realizado la venta de los derechos federativos del jugador Róber Pier, que han supuesto un beneficio para la entidad».

