¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guille, Pablo Vázquez, Corredera, Diego, Perrin y Justin, esta mañana, en Mareo. J. B.
Sporting de Gijón

Borja Jiménez da descanso a Guille, Pablo Vázquez, Corredera, Diego, Perrin y Justin

El técnico cita en la víspera del partido de Copa de mañana a Oyón, Marcos Fernández, Carlos Hernández, Manu Rodríguez, Álex Diego, Ferreres, Mbemba y el juvenil Nico Riestra, además de a los porteros Iker Venteo y Mario Ordóñez, habituales en los entrenamientos del primer equipo

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 12:09

Comenta

El Sporting de Gijón se ejercitó este martes por última vez antes del partido de este miércoles frente al Caudal (Hermanos Antuña, 20 horas), en lo que será el banderazo de salida a la Copa del Rey. Guille Rosas, Pablo Vázquez, Corredera, Diego, Perrin y Justin Smith entrenaron al margen del grupo, por lo que apuntan a ser baja en la convocatoria.

Por lo demás, la sesión discurrió con muchas novedades. Borja Jiménez echó mano de los futbolistas del filial Álex Oyón, Marcos Fernández, Carlos Hernández, Manu Rodríguez, Álex Diego, Christian Ferreres y Mbemba, además del juvenil Nico Riestra, de 18 años, y los porteros Iker Venteo y Mario Ordóñez, habituales en la dinámica del primer equipo.

Todos ellos fueron recibidos por un cariñoso pasillo en el inicio del entrenamiento, justo después de que Borja Jiménez mantuviera una pequeña reunión con toda la plantilla.

