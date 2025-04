Anatomía de un descalabro en el Sporting de Gijón

Hace un año el Sporting de Gijón estaba a un punto de entrar en el 'play off'y la ilusión en la afición era ... desbordante. Doce meses después, el equipo se encuentra inmerso en una profunda crisis, luchando por evitar perder la categoría profesional por primera vez en su historia. Por el medio ha habido una serie de decisiones de la propiedad, varias asumidas como errores propios por su máximo responsable en la parcela deportiva, José Riestra. En sus declaraciones, el ejecutivo del Grupo Orlegi asume un verano de muchos cambios.

La plantilla

Una «equivocación» en la elección de jugadores

Niega José Riestra que la plantilla de la presente temporada sea corta, a pesar de que se han notado las carencias de efectivos en cuanto han aparecido las lesiones, una constante desde que se inició el campeonato. Lo que sí reconoce es que se han «equivocado en la elección de jugadores» desde que se han hecho con la propiedad. Los resultados, dos temporadas luchando por no descender y una, la pasada, en el 'play off'.

Mercado de invierno

Pocos refuerzos en un momento crucial

El mercado de invierno se saldó para el Sporting con la llegada de dos jugadores cedidos: Carlos Dotor y Nico Serrano. Ninguno de ellos ocupa la posición de 'nuev'e, un déficit histórico del Sporting que no se solucionó debidamente en verano y tampoco en enero. La apuesta por Jordy Caicedo resultó fallida, aunque José Riestra defiende a un jugador que «va a portar mucho» hasta que acabe la campaña y al que «no hemos sabido encontrar su mejor virtud».

Retraso en la toma de decisiones

«Había que hacer cambios y no nos dimos cuenta»

El Sporting mantuvo la confianza en Rubén Albés hasta que los resultados lo hicieron insostenible. Fueron 17 jornadas con una única victoria que han ido lastrando la clasificación y la moral de un equipo que en el partido ante el Tenerife dio una imagen de nerviosismo. Con la afición muy enfadada, como mostró al término del encuentro, llegó el relevo en el banquillo. José Riestra asumió que los cambios debieron llegar antes. «Había que hacerlos y no nos dimos cuenta, no me refiero solo al míster».

Falta de rendimiento

Futbolistas con un paso testimonial por el club

El Sporting acostumbra a mover buena parte de su plantilla en cada temporada. En los tres mercados de verano que lleva el Grupo Orlegi en Gijón se han efectuado profundas remodelaciones del plantel con resultados dispares. José Riestra destacó casos de éxito, como los de Juan Otero y Carlos 'Cali' Izquierdoz, pero puso un paño caliente sobre el rendimiento de otros jugadores como Ignacio Jeraldino, Jordan Carrillo o Mario González. «El jugador ha dejado de hacer cosas o no ha dado el 100%, es verdad. Pero son futbolistas que en algún momento brillaron y demostraron ese talento».

Un reproche

Una falta de inversión que niegan desde el grupo

Una de las críticas recurrentes a la propiedad es la presunta falta de inversión. Mientras otros clubes en situaciones históricas similares consiguen plantillas con nombres de mucho peso, el Sporting de la presente campaña se ha armado con futbolistas que no llegaban con la vitola de estrellas. Todo ello lleva a muchos aficionados a pensar que la propiedad no están inyectando dinero en la entidad, algo que desde dentro niegan. «Se ha invertido, pero quizá no se le ha sacado provecho». «Comprar a un jugador no te define nada. En mis 18 años de carrera, los dos más caros han sido los mayores fracasos».

La cantera

Un fracaso con los filiales que intentarán arreglar en verano

Desde que el Grupo Orlegi se hizo con la propiedad del Sporting ningún nuevo jugador de la cantera se ha asentado en el primer equipo. En lo deportivo, los resultados del Sporting Atlético son más que mejorables, navegando en Tercera a 19 puntos del líder, el Oviedo Vetusta. La situación se asume desde dentro. «Los resultados son claros, hay que replantearse la situación. Algo no estamos haciendo bien». De las palabras de José Riestra se deja entrever que vendrá un verano de cambios en la estructura de Mareo y también en la de un club que ha dejado de «trabajar en cada uno de los detalles» y que ve cómo a falta de ocho partidos para el final de la competición afronta una situación dramática.