David Guerra: «Recuperar la confianza de la afición no es un reto, es una responsabilidad tras una temporada desastrosa»

José L. González Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:58

En un largo ejercicio de autocrítica a preguntas de los periodistas, David Guerra hizo balance de una temporada «desastrosa» para el Sporting de Gijón ... en la que los fallos han sido múltiples. El presidente ejecutivo de la entidad señaló algunos de ellos, poniendo el foco en cuestiones como la «gestión diaria» y «no reaccionar ante los problemas». «Faltó liderazgo dentro y fuera del vestuario. Tenemos buenos jugadores para no pelear por lo que estamos peleando, pero no fuimos capaces. Faltó equilibrio en cuestiones de plantel y hubo jugadores que no respondieron a las expectativas. Es una cuestión de exigencia de todos, eso es lo que más me duele».

Lo que no se puso en cuestión en una rueda de prensa en la que el presidente ejecutivo del Sporting de Gijón analizó los cambios estructurales anunciados el martes por el club es el modelo de gestión deportiva del Grupo Orlegi, en el que no existe la figura de director deportivo tradicional que se aplica en España. «No tenemos un director tradicional, tenemos un director deportivo que se enfoca en el día a día y una mesa en la que se toman decisiones. En ese equipo de trabajo se toman las decisiones, no hay un responsable único». Con Gerardo García, hasta ahora responsable de la gestión deportiva del club, trasladado a tareas de 'scouting' para los tres clubes del Gruopo Orlegi, este puesto pasa a ser ocupado por Israel Villaseñor, que lleva dos años en Gijón. Junto a él estarán Felipe Vega-Arango como responsable de Mareo y Emilio Gutiérrez como director de captación, dos nuevas incorporaciones que trabajarán de la mano. « «Necesitábamos un cambio para atajar la situación de este año y tener la representatividad que quieren los aficionados». En una larga rueda de prensa, David Guerra confirmó las salidas de Nacho Méndez, con el que no se llegó a un acuerdo para su renovación, y Lander Olaetxea. Además, David Guerra apuntó que la intención del club este verano no pasa por la venta de jugadores, a pesar de que futbolistas como Guille Rosas y Gaspar Campos cuentan con cartel. «No hay ofertas y no es la idea», apuntó. Además, lanzó un mensaje a los clubes que puedan estar interesados. «No vale cualquier oferta para un jugador del Sporting de Gijón». Por quien sí hay mucho interés por César Gelabert. David Guerra afirmó que la intención es poder contar con él la próxima temporada y que el jugador quiere quedarse, aunque aún «habrá que esperar» para saber la resolución de este caso. Con la compra de Dubasin, el Sporting de Gijón también da un golpe encima de la mesa, demostrando que tiene la potencia financiera suficiente para afrontar el pago de 1,5 millones de euros. No obstante, las incorporaciones este verano serán muchas por la salida de muchos de los futbolistas de la presente campaña que acaban contrato. El margen con el que contará el club para acometer fichajes es una incógnita que se empezará a despejar una vez que se produzca una reunión pendiente con La Liga. El plan del club es, pase lo que pase, confeccionar una plantilla «competitiva» que permita «luchar con los de arriba». El perfil de jugadores con los quiere contar el Sporting de Gijón la próxima campaña es variado. Por un lado se buscarán futbolistas «con experiencia, que den rendimiento inmediato» y también otros que «tengan hambre». Lo que no se descarta es la llegada de jugadores procedentes de los otros dos clubes del Grupo Orlegi.

