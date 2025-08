La defensa, la línea con más dudas del primer once oficial del Sporting de Gijón: siete nombres para cuatro puestos

La Cultural, antepenúltimo rival en la pretemporada del Sporting

A las 11.30 horas, la Escuela de Mareo acoge hoy el quinto amistoso de pretemporada del Sporting. Será el antepenúltimo ensayo de los sportinguistas y el único que jueguen en sus dominios, antes de desplazarse a Ribadeo el domingo para medirse a Racing de Ferrol y Arenteiro.

Así pues, el de esta mañana se presenta como el más duro de los exámenes que deben afrontar los pupilos de Asier Garitano, toda vez que hasta ahora los sportinguistas solo se han medido al Racing de Santander de su misma categoría. Los de José Alberto les infligieron la única derrota de la presente temporada (0-2) y, aunque, desde el club insisten en relativizar lo visto en los duelos de pretemporada, a buen seguro que los de Garitano confían en ofrecer una buena imagen ante su público.

Los leoneses, recién ascendidos de Primera Federación, vienen de plantarle cara al Oviedo en Grado, pese a perder 1-0. Mantiene el bloque que logró el ascenso el curso pasado, aunque ha incorporado a algún refuerzo de calidad, como el guardameta Edgar Badía o el delantero, procedente del propio Oviedo, Paraschiv. Los leoneses, además, volverán a medirse con los rojiblancos a finales de mes, en la tercera jornada de Liga. El partido se disputará en el Campo Número 1 de Mareo. Los abonados del club podrán acceder de manera gratuita al encuentro hasta que se llene el aforo del estadio. Para la afición visitante, el precio de la entrada es de 20 euros.

Deportivamente, el martes volvió a dejar una jornada de doble sesión para la plantilla sportinguista en la Escuela de Mareo. Por la mañana, nueva jornada de puertas abiertas bajo un radiante sol que hizo mella en los futbolistas. Pablo García y Gaspar Campos, además del lesionado Justin Smith, no participaron en la sesión matinal. El extremo apunta a no participar tampoco en el duelo de esta mañana, mientras que la presencia del lateral no está descartada.

Precisamente ayer se cumplían dos años de la última vez que los dos conjuntos se veían las caras. En otro amistoso disputado durante la pretemporada 2023-2024, en la que los gijoneses terminaron en 'play off'. Aquel duelo, lo ganaron los leoneses 1-0.