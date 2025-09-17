El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diego Sánchez, intentando rematar un balón durante el partido del Sporting de Gijón contra la Cultural Leonesa en El Molinón. ARNALDO GARCÍA

El Sporting de Gijón activa la renovación de Diego Sánchez

El Sporting de Gijón inicia el diálogo para ampliar la vinculación del defensa avilesino, que termina contrato en el verano de 2027

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:06

El Sporting de Gijón ha iniciado ya los contactos para abordar la renovación de contrato de Diego Sánchez. La operación está en ... una fase inicial, de comunicación y a la espera del planteamiento de una propuesta por parte del club. El canterano, de 22 años, termina contrato el 30 de junio de 2027 y el club quiere anticiparse a esa situación. Aunque su rol ha variado con la llegada de Asier Garitano, que le está utilizando como lateral izquierdo y le alterna en el once con Pablo García, en Mareo se mantiene una gran confianza en la proyección de este futbolista, al que Miguel Ángel Ramírez trató de reciclar como central zurdo en la búsqueda de una solución a largo plazo para un perfil de futbolista difícil de cubrir por ser una pieza muy cotizada en el mercado.

