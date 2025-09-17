El Sporting de Gijón activa la renovación de Diego Sánchez

El Sporting de Gijón ha iniciado ya los contactos para abordar la renovación de contrato de Diego Sánchez. La operación está en ... una fase inicial, de comunicación y a la espera del planteamiento de una propuesta por parte del club. El canterano, de 22 años, termina contrato el 30 de junio de 2027 y el club quiere anticiparse a esa situación. Aunque su rol ha variado con la llegada de Asier Garitano, que le está utilizando como lateral izquierdo y le alterna en el once con Pablo García, en Mareo se mantiene una gran confianza en la proyección de este futbolista, al que Miguel Ángel Ramírez trató de reciclar como central zurdo en la búsqueda de una solución a largo plazo para un perfil de futbolista difícil de cubrir por ser una pieza muy cotizada en el mercado.

Las conversaciones continuarán en las próximas semanas para tratar de alcanzar un acuerdo pronto y, de paso, afianzar esa columna vertebral que se ha propuesto asentar el Sporting a futuro. Siete jugadores tienen contrato hasta 2028: Kembo, Pablo García, Guille Rosas, Corredera, Gelabert, Dubasin y Gaspar. Nacho Martín, por su parte, marcó este verano el techo con su renovación hasta 2029. El umbral de Diego Sánchez podría apuntar a eso, pero está pendiente de ser definido por todas las partes, que están en esa fase de diálogo después de que en el curso pasado ya hubiera una primera toma de contacto en la que el club anunció su intención.

Hasta el momento, Diego ha disputado ochenta partidos con el Sporting y ha marcado dos goles. Fue Abelardo el responsable de darle la alternativa en el final de la temporada 2021-2022, en un partido contra Las Palmas en El Molinón. Ese mismo verano, de la mano de 'El Pitu', completaría la pretemporada con el primer equipo y se quedaría, formando parte de la plantilla del Sporting para el curso 2022-2023.

De forma paralela a la renovación de Diego, el club tiene también pendiente la ampliación de contrato de Rubén Yáñez, un futbolista capital en este Sporting y que, en su caso, se encuentra en su última temporada. Con respecto a Yáñez, aún no hay novedades, pero el objetivo que se han marcado en Mareo es tratar de amarrar su continuidad antes de final de año, por lo que el calendario se adentra en un momento clave. Tanto el futbolista como sus agentes conocen desde antes del verano la intención del club de renovarle, pendiente de analizar la futura propuesta.

Yáñez, que llegó a Gijón en el verano de 2023 tras el descenso del Málaga a Primera RFEF, ha tenido desde su llegada una importancia mayúscula dentro y fuera del campo. De ahí que sus compañeros, los máximos responsables del club, incluido el propio Asier Garitano, coincidieran este verano a la hora de otorgarle el brazalete de capitán. Ya en la competición, su influencia queda fuera de toda duda y, en este inicio de curso, con bastante actividad. La estadística le sitúa como el portero que más paradas realiza en Segunda División.

Las «posibles» renovaciones

«En estos meses, el foco ha estado en la llegada de jugadores, pero ahora retomaremos las conversaciones para posibles renovaciones», anunció hace un par de semanas David Guerra, el presidente ejecutivo del club. El Sporting también tiene pendiente de estudio otros casos de jugadores que acaban en 2026, más allá de los cedidos.

Christian Joel, Curbelo, Kevin Vázquez encararán sus últimos meses de contrato después de las vacaciones de Navidad. Luego está el caso de Amadou, que firmó recientemente un contrato como futbolista profesional hasta 2026. No obstante, el club se guarda una opción para ampliarlo por tres años más si lo estima oportuno, valorando su rendimiento de esta temporada. Y, después, está el caso de Álex Oyón, ahora en el filial, quien acaba su vinculación este verano. Es una situación más delicada por la gestión de su caso este verano. De todas formas, el Sporting también podría conservar al delantero si se decide a activar una cláusula, pasando a ser futbolista del primer equipo a todos los efectos. Este es un escenario, ahora mismo, lejano, aunque faltan muchos meses.