El Comité de Competición confirma la sanción de Dubasin por un partido Rechaza las alegaciones previas presentadas ayer por el Sporting de Gijón

Javier Barrio Gijón Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:05

El Comité de Competición rechazó esta mañana el recurso presentado por el Sporting de Gijón para que le fuera retirada la roja directa que Dubasin vio ante el Zaragoza, en una jugada polémica con Pomares, que le convierte en baja para el duelo del domingo contra Las Palmas.

Competición razonó que «las alegaciones del club no pueden prosperar». «De la descripción contenida en el acta arbitral y del detenido y reiterado visionado de las imágenes aportadas no se desprende error material manifiesto que justifique la alteración de los hechos reflejados», explicó en su resolución.

Este comité, además, recordó que el árbitro del partido consignó en el acta que «el jugador expulsado se interpuso en la carrera de un adversario, golpeándole con su brazo en la cara con uso de fuerza excesiva».

En tales circunstancias, concluyó, «no corresponde a este órgano sustituir la valoración del árbitro respecto de la fuerza empleada o la gravedad de la acción, pues se trata de apreciaciones técnicas vinculadas a la inmediatez y percepción directa de los hechos».

