Asier Garitano, en el inicio del entrenamiento de ayer en el campo número 1. D. Arienza
Mercado de fichajes

El Sporting de Gijón mantiene su rumbo: un extremo antes que un defensa

El club, que no valora una salida de Dani Queipo en este momento, da prioridad absoluta a completar el ataque de Asier Garitano

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:20

El Sporting de Gijón mantiene el rumbo en el mercado y la prioridad de fichar un extremo antes que el refuerzo final de la ... defensa. Es el consenso alcanzado con Asier Garitano a nivel interno, marcado, sobre todo, por la necesidad deportiva que el técnico vasco manifiesta para poder rotar más su ataque y disponer de más refuerzos de garantías. De momento, este perfil de jugador, encarador, se le resiste al Sporting tras las tentativas frustradas con Juan Córdoba, descartado en el reconocimiento médico, el georgiano Lasha Odisharia, por el que el Riga pide una cantidad en concepto de traspaso, y Daniel Luna, que se decantó por el Huesca, que le garantizaba un número concreto de minutos.

