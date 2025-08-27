El Sporting de Gijón mantiene su rumbo: un extremo antes que un defensa
El club, que no valora una salida de Dani Queipo en este momento, da prioridad absoluta a completar el ataque de Asier Garitano
Gijón
Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:20
El Sporting de Gijón mantiene el rumbo en el mercado y la prioridad de fichar un extremo antes que el refuerzo final de la ... defensa. Es el consenso alcanzado con Asier Garitano a nivel interno, marcado, sobre todo, por la necesidad deportiva que el técnico vasco manifiesta para poder rotar más su ataque y disponer de más refuerzos de garantías. De momento, este perfil de jugador, encarador, se le resiste al Sporting tras las tentativas frustradas con Juan Córdoba, descartado en el reconocimiento médico, el georgiano Lasha Odisharia, por el que el Riga pide una cantidad en concepto de traspaso, y Daniel Luna, que se decantó por el Huesca, que le garantizaba un número concreto de minutos.
El club mantuvo un contacto fluido con el jugador y el Mallorca hasta hace unos días, pero sin poder prometerle su participación, entendiendo que hay futbolistas como Gaspar y Dubasin, además de la alternativa de Queipo, que tendrán un rol muy importante esta temporada. En el caso de este último, además, no está previsto que salga en este mercado de verano. En las últimas horas, el periodista Ángel García informó de que los agentes de Queipo habían solicitado de forma oficial la posibilidad de que el canterano saliera cedido este verano. En todo caso, el club, según trasladó ayer, no valora la salida del canterano, con el que cuenta para esta temporada.
Lasha Odisharia
Aunque había un moderado optimismo inicial tras las conversaciones con el jugador, el Sporting no tenía nada clara la operación de Luna el fin de semana pasado, por lo que ya entonces mantuvo alguna posibilidad latente, con contactos con distintas agencias de representación y clubes. La opción de Lasha Odisharia, por ejemplo, sigue sin estar descartada. Pero, al mismo tiempo, se encuentra en el punto de parálisis que motivó al Sporting a ir a por Luna.
El club ha sondeado la situación de algún futbolista que la pasada temporada compitió en Segunda División, pero sin que esa consulta pasase a la mesa de negociación.
