El Sporting de Gijón pone fin a este suplicio

Andrés Maese Gijón Viernes, 30 de mayo 2025, 23:58 Comenta Compartir

A las 16.15 horas, en A Malata. A esa hora y en ese escenario dará comienzo el último partido liguero de la presente temporada para el Sporting. El final de una historia inolvidable con brotes negativos por el coqueteo, una vez más, del equipo rojiblanco con los puestos de descenso.

La crisis en la entidad ha sido la protagonista en la última semana de trabajo del primer equipo en la Escuela de Fútbol de Mareo. Un bucle del que no es capaz de salir el sportinguismo pese a que el club cambie de manos en la gestión. Las modificaciones en la dirección del Sporting, anunciados esta semana, no parecen convencer al aficionado, que volverá a depositar su fe en un mercado de fichajes que será especialmente movido en Gijón. El técnico Asier Garitano liderará desde el banquillo el cuarto proyecto del Grupo Orlegi, junto a Israel Villaseñor, el nuevo ejecutor de la parcela deportiva en Mareo.

De ellos, además de todo el equipo que hay detrás de las decisiones del proceso, dependerá la novena campaña consecutiva del Sporting en Segunda División. Un viaje que empieza a ser tortuoso y cansino para los seguidores rojiblancos, que el pasado fin de semana mostraron su descontento con la gestión del club en el cierre de temporada en El Molinón.

Olaetxea viaja con la expedición rojiblanca, pese a que no está en condiciones de jugar

Porque, en sí, el choque ante el Racing de Ferrol es intrascendente. El equipo gallego se encuentra descendido desde hace varias semanas, mientras que el Sporting intentará maquillar la clasificación con una victoria que no le sacará de pobre. Todo ello pese a que en juego está la recompensa económica que reparte la Liga en función de la posición final en la tabla de clasificación.

Garitano volverá a alinear a futbolistas para que dispongan de la última ocasión para demostrarle que se quieren quedar el año que viene en su plantel. El que mejor está entendiendo el mensaje es Gaspar Campos, que volverá a ser titular. Su final de temporada le ayudará a recuperar la confianza y a empezar de cero el próximo curso liguero. Precisamente ayer, el técnico se refirió al canterano. Lo comparó con José Arnáiz, un futbolista que termina contrato y que en los últimos años se le relacionó con el Sporting. Parece que ese perfil ya está cubierto con Gaspar.

Lo que sí tendrá que reforzar el Sporting es la parcela de ataque. Con Caicedo fuera de la citación por lesión, Campuzano se despide en Ferrol de su historia con el cuadro rojiblanco. Así pues, tan solo Otero aparece como única referencia ofensiva, con permiso de Dubasin, que tampoco ha sido citado para el último envite liguero.

El que sí estará en Ferrol, pero no jugará, será Olaetxea. Nacho Martín ocupará su lugar en un once que podría asemejarse al del pasado fin de semana si Garitano no tiene en mente una revolución por eso de ser la última jornada. La gran novedad de la lista de convocados fue la llamada del canterano Borja Montes. El técnico rojiblanco explicó que buscaba reforzar el centro del campo y que no quería tocar nada del Sporting Atlético ante la eliminatoria que comenzará mañana ante el Lealtad de Villaviciosa.

En cualquier caso, se termina una temporada dura para el Sporting. Un alivio para muchos y el inicio de una ardua tarea en Mareo: la de volver a empezar.

Temas

Sporting de Gijón