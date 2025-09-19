El Sporting de Gijón, séptimo límite salarial más alto de Segunda, con 11,5 millones de euros Solo Málaga, Huesca, Racing y los tres recién descendidos superan a los rojiblancos, que aumentan notablemente su tope con respecto al inicio del curso pasado

LaLiga ha hecho públicos este viernes los límites salariales de 41 de los 42 equipos que compiten en Primera y Segunda División esta temporada. No incluye en este mecanismo de tope financiero a la Real Sociedad 'B', al tratarse de un filial del primer equipo. En el caso del Sporting, el organismo que preside Javier Tebas fija un límite de 11,49 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a la que tenían el curso pasado al inicio de la temporada, rondando los 8 millones entonces.

Con esta cifra, el Sporting se encuentra en el primer tercio de los equipos con el límite salarial más alto, en séptima posición. Solo Racing de Santander, Málaga, Huesca y los tres recién descendidos —Leganés, Valladolid y Las Palmas— presentan una cifra mayor en este apartado.

El límite salarial es el mecanismo financiero que LaLiga, en su esfuerzo por poner tope al derroche de los equipos, puso en marcha en 2013. El mismo computa todos los gastos de la institución deportiva, como salarios, primas, comisiones y gastos en traspasos. Es una auditoría que los propios clubes realizan, pero que tiene que contar con el visto bueno del organismo que preside Javier Tebas, que es finalmente quien los hace públicos. El límite salarial fija el máximo que un club puede gastar en su plantilla y se actualiza tras cada ventana de fichajes, por lo que en enero, volverá a acutalizarse.