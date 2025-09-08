Al Sporting se le hace largo el Deportivo Los gijoneses, sólidos hasta Riazor en los finales de este inicio, caen ante un rival que les ha quitado puntos a partir del minuto 85 en seis de sus últimos doce duelos

Javier Barrio Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Toché (minuto 89), Babel (89), Marí (90), Aketxe (90+5), Mella (85) y Barcia (88). Al Sporting, al menos en la mitad de las veces que se ha cruzado por el camino con el Deportivo de La Coruña desde febrero de 2014, le niegan el poder echar mano del positivo cierre «y fueron felices y comieron perdices». Los desenlaces de estos volcánicos partidos, como el del pasado sábado en Riazor, están lejos de ofrecer un final de cuento para los gijoneses, a los que directamente les han volado nueve puntos desde ese año a partir del minuto 85.

Con el del sábado, el Deportivo ha marcado goles agónicos que han servido para alterar resultados dentro de sus enfrentamientos contra el Sporting en seis de los doce últimos encuentros. El del sábado hizo perder al equipo de Asier Garitano su imbatibilidad, concediendo su primera derrota de la temporada. Hasta Riazor, el Sporting contaba sus tres primeros partidos por victorias.

Todas, eso sí, estuvieron cosidas por un patrón similar: un final de sometimiento del rival por el paso atrás del equipo tras los cambios y las modificaciones en el planteamiento, una pizca de sufrimiento ante la posibilidad de perder la ventaja en el marcador, y un ejercicio notable de eficacia defensiva, sobre todo de la pareja de centrales, Pablo Vázquez y Lucas Perrin.

En La Coruña se repitieron aspectos de este guion. La particularidad estuvo en que delante había un rival peligroso y reincidente, a nivel estadístico, en sacar tajada de estos finales. Y eso que, a diferencia de los arreones que pegaron el Córdoba y el Ceuta contra el Sporting, siendo más pobre el de la Cultural, el Deportivo generó muy pocas situaciones de peligro en el tramo final. Pero la que tuvo, en una falta lateral cometida por Dani Queipo, que Mario Soriano envió al área, la embolsó Dani Barcia en el minuto 88 tras imponerse en su duelo a Justin Smith.

La época de Preciado

El Sporting, en todo caso, ofreció una imagen muy competitiva en La Coruña, en un duelo muy igualado frente a uno de los ataques más poderosos de Segunda. Al mismo tiempo quedó la sensación de que el planteamiento había sido demasiado corto, fiado al orden, la disciplina defensiva y la sincronizada organización táctica. Pero luego, el equipo solo colocó tres disparos a puerta, con muy poco balón (39%). La ofensiva se redujo al cabezazo al poste de Gelabert y un disparo de Corredera que detuvo Germán. El intercambio de cambios, por otra parte, insinuó el mayor margen que tiene para sacudir partidos el Dépor, que sacó desde el banquillo a Stoichkov y al canario Christian Herrera, futbolistas muy respetados en Segunda.

La derrota confirma que el Deportivo sigue siendo un equipo gafe para el Sporting en las últimas temporadas. No siempre fue así. Hubo un tiempo, en la larga etapa de Manolo Preciado, en la que el equipo gijonés parecía tenerle tomada la medida al Deportivo. La tendencia era la contraria. Diego Castro, en 2010, firmó el gol de la victoria del equipo en El Molinón en el minuto 90. El pontevedrés repetiría como goleador sobre la bocina en la temporada siguiente en Riazor: dio un punto al Sporting en el 89. Y David Barral, ese mismo curso, rescató otro empate sobre la bocina en el mismo minuto en el choque de vuelta.

Temas

Sporting de Gijón