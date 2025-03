Sporting | Manu García: «Solo tengo la cabeza en el Numancia»

JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 8 de noviembre 2019, 03:59 | Actualizado 06:24h. Comenta Compartir

En el Museo del Prado, entre sus magníficas obras de arte, Luis de la Fuente recitará este mediodía la lista de convocados de la Selección Española Sub 21. Llegará pronto el eco hasta Gijón, donde para entonces ya habrá terminado el entrenamiento y Manu García estará enfilando el camino a casa. Desde Madrid ya dan por hecho desde hace varios días que finalmente estará en esa enumeración del entrenador de Haro, exfutbolista del Athletic, al que le encanta el talentoso mediapunta. Incluso se ha deslizado que esa onda ya ha llegado al Sporting, en una consulta extraoficial. Pero en Mareo mantenían ayer todavía la incertidumbre por si las moscas.

En el máximo porcentaje de posibilidades, el '16' estará hoy presente en esa exposición de De La Fuente, confirmando un secreto a voces. Tras el partido contra el Numancia, Manu García se embarcará en el periplo internacional con la Sub 21 de la próxima semana, descabalgado del derbi. «No lo estoy pensando mucho porque mi cabeza está en este sábado», se desmarca el 'ex' del City, que baja un poco la guardia para hablar del derbi, palabra tabú esta semana por acuerdo dentro del vestuario. «Pude ver los últimos e incluso el año pasado estuve en el Tartiere, como aficionado, y no en la grada sportinguista, sino en la tribuna normal», desvela con una pícara sonrisa. Y expresa un deseo: «Esperemos verlo ahora desde el campo porque, además, en el primer equipo del Oviedo hay gente con la que jugué en categorías inferiores y sería bonito».

Para atenuar el bajón anticipado, el futbolista se despedirá temporalmente de Mareo ante el Numancia para repartir juego luego con la Selección. Lo hará en El Molinón, donde hasta el momento el Sporting no ha perdido todavía con el '16' calzado a la alineación. Seis partidos disputados, con tres victorias y tres empates. El apagón llegó con el mediapunta de viaje con 'La Rojita', desnudado por el Alcorcón en el peor partido que se recuerda del conjunto rojiblanco como local en los últimos años. En la derrota se manifestaron preocupantes problemas, como la pérdida del hilo con el balón. Sin Manu, el Sporting perdió 172 balones, una cifra récord en toda la temporada, incluyendo los partidos a domicilio. Llegaron a ser unos 75 más, por ejemplo, que en la última victoria en Gijón ante el Zaragoza. Y diez más que frente al Cádiz, en el Ramón de Carranza, un escenario especialista en boicotear la fluidez de los rivales.

«El equipo está un poco enrabietado y con ganas de que llegue este sábado», asegura el ovetense en un guiño también a esa derrota de Cádiz. Autor de dos goles y cuatro asistencias, su mejor fútbol ha llegado al abrigo de El Molinón, donde los rivales se cortan más en sus marcajes por miedo a cargar con una tarjeta tempranera o, como le pasó al suizo Grippo, ser expulsados. Las visitas, con los ejemplos de Manu Sánchez y Edu Ramos, son harina de otro costal. 22 de las 39 faltas que ha recibido, detectadas por el árbitro de turno, se las han señalado en su territorio, pese a que en El Molinón ha jugado un partido menos. Y mañana, el Numancia: «Es un equipo al que es complicado jugar, pero somos el Sporting y tenemos que mirar por nosotros».

Las tarjetas no condicionan

Tampoco se inquieta por las cuatro tarjetas que arrastra, chirriantes en un jugador de su perfil. «No me condicionan. Los partidos de casa son muy importantes y cada uno tiene que jugar como tiene que jugar, sin pensar en que tiene cuatro tarjetas y si hay que hacer una, hacerla. Ni yo ni nadie se va a cortar porque lo importante es el ahora, este sábado», sentencia, sintetizando ya sobre los problemas del equipo que «queremos encontrar esa regularidad cuanto antes y hacer más goles en casi todos los partidos». Eso pasa por un equilibrio, comenzando a alcanzar el suyo desde la mediapunta: «Me estoy encontrando bien en esta posición».

Vuelve a la conversación el Oviedo, el derbi febril en el Carlos Tartiere, la salida de Michu y el amago de crisis institucional azul. Manu García responde con un regate en corto, quedando a la espera de esa comparecencia en el Museo de El Prado de este mediodía: «Tenemos suficiente con lo que nos pasa a nosotros. Son cosas que no nos conciernen y en las que no tenemos mucho que ver».