Santi Jara (Almansa, Albacete, 1991) pasó cinco años intensos en Gijón, a donde llegó muy joven para conseguir hacerse un hueco en el fútbol profesional.En el Sporting lo vivió todo: desde el trabajo de cantera hasta el ascenso con los 'guajes' de Abelardo en 2015, un hito en su carrera deportiva que le llevó de vuelta a su tierra, Albacete, donde siguió compitiendo en Segunda División.

–Este año no sigue en el fútbol, después de su paso por la Deportiva Minera.¿Costó tomar la decisión?

–No es que me costara, es que cuando algo no te compensa... Me han salido cosas por el norte y algo por aquí, pero al final pierdes dinero.Entre alquileres y demás, no te renta.

–¿Y ahora qué?

–Me gusta mucho la caza, desde pequeñito. Tengo varios cotos y estoy recechando animales y demás, hay negocio. Arriendas un coto y luego vendes los animales. Tengo gente trabajando y es a lo que me dedico. Al no salirme nada interesante en el fútbol, tampoco nos vamos a regalar.

–¿No quiere saber nada del fútbol?

–Ahora mismo no.Cuando llevas mucho tiempo en una cosa te puede llegar a desgastar. Estoy en esto y con ello voy para adelante.Desde pequeño iba a cazar con mi padre y es algo que me gusta.

–El domingo juegan el Sporting y el Albacete. ¿Tiene el corazón dividido?

–Tengo muy buenos recuerdos de ambos.No soy del Albacete, no es que tenga el corazón dividido, pero no puedo decir que haya querido más a uno u otro.

–Con 20 años emprendió un viaje importante a Gijón.¿Qué le aportó Mareo?

–Venía de estar en mi pueblo y nunca había salido.Fue una caña, la verdad.El Sporting estaba en Primera, los entrenamientos cambiaron mucho... fue un año y medio que estuve con el filial maravilloso. Recuerdo cuando nos llamaron para entrenar con el primer equipo, que estaba Manolo (Sánchez Murias) y son experiencias muy bonitas.Los jueves teníamos partidos contra el primer equipo, imagínese.

–Debuta con 22 años en El Molinón contra el Racing de Santander.¿Impresionó?

–Cuando eres un chiquillo y te dan la oportunidad de debutar, además en el día de mi cumpleaños, es superespecial. Más alegría imposible.

–¿Impone El Molinón?

–Cuando te dan la oportunidad estás más pendiente de ti que de lo que hay fuera. No me preocupaba, tenía desparpajo y estuve muy a gusto, tanto en ese partido como más adelante.

–Fueron tres temporadas en el primer equipo.

–Fue muy bonito. Hubo momentos en los que pude aportar más, como la primera campaña, y otras veces sumar desde el banquillo. Esa situación es más complicada, pero al final hay un entrenador que decide.

–¿Es lo más duro del fútbol.

–Para mí sí, junto a las lesiones. Hay un trabajo con el que peleas para estar.Cualquier jugador al que preguntes te va a decir que él merece jugar, pero lo que está claro es que en un equipo hay muchos y un entrenador que toma las decisiones. Solo queda trabajar. Desde fuera quizá no se ve y es algo que te afecta.

–Le tocó vivir el ascenso de los 'guajes'. ¿Alguien en septiembre creía en ello?

–Creo que no. Éramos jóvenes y teníamos la ilusión, pero era muy complicado pensarlo. El fútbol es así de caprichoso, encadenamos jornadas sin perder y fue muy complicado pararnos. Andábamos muy bien físicamente y éramos un equipo muy jodido con muy buenos jugadores.

–¿Fue su mejor experiencia en el fútbol?

–Tuve otros ascensos, pero el de Gijón fue la caña. Fue una de las cosas más bonitas que me dio mi carrera deportiva.

–Luego decide irse al Albacete, volver a tener a su gente cerca.

–Esa fue mi decisión. No digo que fuera un error, pero tuve equipos con mejor nivel a los que podría haber salido, pero me atrajo ir cerca de casa. Soy una persona de estar por aquí, cerca de casa, hacer mis cosas, mi caza... Tuve que tomar la decisión, vine al Alba y descendimos. Quizá marca la carrera, porque me querían el Leganés y el Alavés, que acabaron ascendiendo ese año. Fue lo que me dijo el corazón y lo que hice.

–Ese Leganés era el de Garitano. ¿Qué opinión tiene de él?

–Tiene unas tablas que no lo vamos a descubrir ahora.Es muy bueno, ha sacado mucho partido a sus equipos y lo seguirá haciendo. Está preparado y tendrá éxito en su carrera.

–¿Triunfará en Gijón?

–No estoy pendiente al 100% de todo, pero el Sporting se merece estar en Primera.Lo que no sea eso no dejará contenta a la gente. El primero que lo sabe es Garitano y habrá ido ahí con unas expectativas muy altas. Hay que tener paciencia y ver lo que pasa durante la temporada.

–Conoce bien El Molinón. ¿Qué papel puede jugar en ese objetivo?

–Siempre he pensado que si hay una comunidad plena entre la afición y el equipo, el club tiene mucho ganado. Incluso hasta cuando el equipo pierde, hay que intentar ayudar, es importantísimo a nivel mental de los jugadores.

–Usted jugó en el filial. ¿Se exige más a los canteranos que a los que llegan de fuera?

–Creo que no, a los canteranos también se les han pasado muchas cosas. Quizá es más bien al revés, se les cuida más.

–¿Hay un estilo en Segunda que garantice el ascenso?

–Hoy en día cuesta mucho ascender. No creo que el Sporting esté jugando mal, pero sí es cierto que no hay equipos que intenten hacer fútbol de posesión. No hay un estilo que garantice algo. Lo importante es que el equipo crea en lo que dice el entrenador, nos pasó con Abelardo. La base para tener éxito es que creas en lo que el entrenador te dice.

