Sporting Sporting | La última bala de José Alberto José Alberto López da una indicación, junto a Carmona, en la última sesión. / ARNALDO GARCÍA El técnico se juega su continuidad en el banquillo ante el Mirandés con un once condicionado por las bajas | Gragera tiene opciones de debutar esta temporada con el primer equipo ante las ausencias de Cristian Salvador, Javi Fuego y Nacho Méndez ANDRÉS MAESE GIJÓN. Sábado, 30 noviembre 2019, 02:40

«Vamos a ganar». José Alberto López no ha dejado de repetir durante la semana a sus futbolistas que esta tarde el equipo saldrá triunfador de su compromiso ante el Mirandés. El preparador del Sporting se muestra completamente convencido de que así será. Ese es uno de los muchos mensajes del titular del banquillo rojiblanco, conocedor de que se trata de su última bala y que se jugará su continuidad con un once condicionado por las bajas.

Su disparo ha de ser certero. No puede fallar. Salvo giro inesperado, todo lo que no sea una victoria en Anduva terminará con su sueño al frente del banquillo del Sporting. Por lo visto en los entrenamiento esta semana, solo quiere pensamientos y mensajes positivos. Así se lo ha hecho ver a la plantilla. «Nos toca ganar porque hemos sufrido mucho estos días», dijo el miércoles en el círculo central del campo número cinco de Mareo a sus jugadores antes de iniciar la sesión vespertina a puerta cerrada.

Su sufrimiento es el de todos los sportinguistas que desean ver ganar al Sporting frente al Mirandés para no caer en la zona de descenso a Segunda B. No será una tarea sencilla. En primer lugar porque su rival tan solo ha perdido un partido de los nueve que ha disputado en su feudo y, después, porque el preparador no podrá contar con varios hombres importantes en sus esquemas.

José Alberto se quedó sin su columna vertebral de una tacada. La derrota ante el Tenerife desnudó el centro de la defensa, el centro del campo y la delantera. Sin Marc Valiente, Javi Fuego y Uros Djurdjevic, los menos habituales tendrán que tirar del carro en el que es, hasta la fecha, el encuentro más complicado para un entrenador que es el centro de todas las miradas.

Por primera vez en lo que va de temporada, el cuerpo técnico ha tirado del filial para completar la convocatoria. Bertín y Gragera han hecho méritos en el segundo equipo para gozar de la oportunidad que tendrán esta tarde. El centrocampista apunta a titular ante las ausencias de Nacho Méndez, Cristian Salvador y Javi Fuego. Sin centrocampistas específicos -tan solo está disponible Pedro Díaz-, el partido no invita a realizar pruebas, por lo que la lógica parece indicar que Gragera debutará esta campaña con el primer equipo y que lo hará como titular.

El vacío dejado por Marc Valiente en la defensa lo ocupará Borja López, que desplazará a Babin al perfil derecho. Un cambio que no es nuevo. Junto a ellos se situarán previsiblemente Damián Pérez en la izquierda y Molinero en la derecha, aunque no es descartable que Unai Medina sea titular para dejar en el banquillo al defensa argentino. Así pues, la línea trasera volverá a estar formada por cuatro futbolistas y no por cinco, ya que Salvador no pudo viajar con el equipo debido a una afección vírica.

Dos pivotes

Si no hay novedad, el Sporting recuperará el sistema con dos pivotes -Gragera y Pedro Díaz- y un mediapunta, que volverá a ser Manu García. El equipo necesita de su fútbol para superar la mayor crisis deportiva de los últimos años. Si aparece en Anduva, la victoria estará más cerca. Si el Mirandés es capaz de noquearlo, Álvaro Vázquez perderá un gran aliado para intentar dejar su firma en el choque.

El delantero volverá a ser titular. Es otro de los futbolistas que no puede dejar escapar la ocasión que disfrutará esta tarde. El equipo necesita gol. Es la gran asignatura pendiente de una campaña en la que Uros Djurdjevic no está atinado de cara a la portería rival.

Junto al atacante catalán, en los costados se situarán Pablo Pérez y Aitor García. La presencia del gijonés dependerá de cómo se encuentre Carlos Carmona. El mallorquín estuvo toda la semana ejercitándose al margen del grupo, por lo que Pablo Pérez podría ganarle la partida en el 'once'. Es un campo que se le da bien al asturiano ya que la última vez que el Sporting visitó Anduva ganó 0-2 con dos goles suyos.

Enfrente aguarda un Mirandés que llega enrachado a la cita. Acumula tres victorias consecutivas y buscará la cuarta ante un Sporting malherido. Esta tarde hay en juego más que tres puntos. El descenso está más cerca que nunca y ganar es la única opción para el equipo y para José Alberto. No hay lugar para el error.