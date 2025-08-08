El Sporting ultima la llegada de Mamadou Loum Ndiaye El acuerdo con el centrocampista senegalés es total y tan solo queda que se cierre su salida del Arouca portugués

Asier Garitano está cerca de cerrar el centro del campo con la llegada de Mamadou Loum Ndiaye. Un mediocentro senegalés que milita en el Arouca portugués de la Primera División y que está próximo a convertirse en nuevo jugador del Sporting, según ha podido confirmar EL COMERCIO.

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, Ndiaye cerrará en los próximos días su compromiso con el conjunto portugués para poner rumbo a Gijón. Aquí le está esperando Asier Garitano, que verá hecha realidad una de sus peticiones para reforzar la plantilla; un pivote.

Tal y como ha podido conocer este periódico de fuentes de la negociación, la llegada del senegalés está más próxima a la del gerogiano Lasha Odisharia. La situación de ambos jugadores es similar. Quieren jugar en el Sporting y tienen un acuerdo cerrado con el cuadro gijonés, pero sus respectivos clubes intentan sacar rédito de las operaciones, ya que ambos tienen contrato en vigor.

Con las condiciones ya pactadas con Loum, el Sporting se encuentra a la espera de que pueda rescindir su contrato, ya que su vinculación con el Arouca concluye el próximo verano. De ahí que los portugueses intenten ingresar una compensación económica por su futbolista.

Loum ha desarrollado su carrera profesional en la Primera División portuguesa. Braga, Moreirense y Oporto fueron sus destinos antes de recalar en el Alavés. Loum jugó en Vitoria, en Primera División, donde disputó 32 partidos, 26 de ellos como titular. Fue una pieza clave para el cuadro vitoriano, pero no pudo evitar el descenso del equipo a la categoría de Plata. Fue en la temporada 21-22, cuando tenía 25 años de edad.

Inglaterra y Arabia Saudí fueron sus siguientes destinos antes de regresar de nuevo a Portugal para firmar por el Arouca por dos temporadas. Un año después, el Sporting lo quiere como ancla de la medular.

Loum es un pivote al uso, un perfil que actualmente no existen en el Sporting. Un futbolista físico, con envergadura y con gran recorrido en el centro del campo. Encaja para poder jugar junto a Nacho Martín o para acompañar a Corredera y Gelabert en un hipotético trivote.

La apuesta del Sporting es firme. Ahora es su prioridad. Es el futbolista que quieren para erminar de perfilar la plantilla en las últimas semanas del mercado de fichajes. Lo ideal sería poder contar con el futbolista antes de que comience la temporada, la operación se encuentra en plena ebullición.

A la espera de la llegada de los últimos refuerzos, el equipo de Garitano se dará esta mañana (a partir de las diez y media) un baño de masas en El Molinón en un entrenamiento de puertas abiertas a la afición.