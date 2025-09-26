Los últimos cinco minutos condenaron al Sporting en sus tres últimos partidos

José Luis González Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:33 Comenta Compartir

Cinco minutos. Eso es lo que le ha faltado alSporting en los tres últimos partidos de Liga para poder puntuar ante el Deportivo de La Coruña, el Burgos y el Almería. El conjunto de Asier Garitano ha visto volar al menos tres puntos en las tres últimas jornadas cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, tres derrotas que duelen más por la forma en las que se produjeron.

El primer ejemplo de crueldad que vivió la afición rojiblanca fue el partido contra el Deportivo de La Coruña. Arropado por la Mareona llegaba el Sporting a la ciudad gallega para afrontar uno de los partidos con más ambiente del año. Con más de 25.000 espectadores en el campo saltaban los dos conjuntos al terreno de juego para disputar un partido de mucho control. El conjunto rojiblanco se mostró sólido en defensa, maniatando a las muchas individualidades de los gallegos. Una entrada de Yeremay a NachoMartín por la que se pidió roja pudo cambiar el encuentro, pero el árbitro decidió sancionar la entrada solo con tarjeta amarilla.Cumplido el minuto 89 y cuando el Sporting trataba de conseguir el tanto de la victoria llegó el gol de Barcia.Era el minuto 89, con muy poco tiempo ya para la reacción. Un fallo en el marcaje de un centro tras falta lateral permitió al jugador gallego conectar un muy buen disparo para batir a Yáñez. Fue el fin a la racha de tres triunfos consecutivos.

La oportunidad para resarcirse de la derrota en La Coruña llegó una semana después en El Molinón, a donde acudió un rocoso Burgos.Los de Ramis se pusieron 0-2 en el marcador con una buena dosis de efectividad. El Sporting, que estaba jugando un buen fútbol, consiguió igualar el marcador con tantos de Gelabert y Guille Rosas, el segundo en el minuto 71.Cuando los rojiblancos trataban de lograr el tercero, llegó el mazado final.En el minuto 90 Mejía lograba el empate tras una jugada en la que faltó contundencia a la zaga rojiblanca, permitiendo a MarioGonzález salir cerca del pico del área de la presión de tres jugadores y dejando un regusto amargo en El Molinón.

La derrota más reciente es la de Almería.El Sporting iba ganando un partido que se antojaba complicado por el potencial del conjunto andaluz. Y así fue hasta que el árbitro decidió mostrar una segunda y polémica tarjeta amarilla a Guille Rosas por entrar al campo sin su permiso después de haber sido objeto de una falta y sin que hubiera sido asistido por los servicios médicos. Cuatro minutos necesitó el Almería para poner las tablas en el marcador desde el momento en el que el lateral rojiblanco abandonó el campo. A partir de ahí, el Sporting trató de sumar, conteniendo las embestidas de los andaluces, que cantaron premio en el minuto 85. Arnau se internó por la banda hasta la línea de fondo para poner un pase atrás a Arribas, quien no desaprovechó la ocasión. De nuevo el Sporting volvía a encontrar el castigo en los últimos minutos del encuentro. La lectura positiva que dejan las tres derrotas es que se vio a un Sporting competitivo en todos los encuentros, siempre con opciones de puntuar.