Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos

El Sporting de Gijón tiene un problema en las áreas. En la suya propia y en la del rival. Quedó demostrado ante el Burgos en un partido en el que fue muy blando atrás y muy poco eficaz en el ataque. Encajó tres goles muy corregibles y tan solo pudo marcar dos después de gozar de varias acciones de peligro.

No empezó mal el partido para el Sporting. Los rojiblancos quisieron ir a por el partido y fueron a por él. El único inconveniente es que su propuesta no duró más de veinte minutos. El tiempo que tardó el Burgos en dejar casi encarrilado el partido.

El Burgos dio una lección al Sporting en cuanto a efectividad se refiere. Fer Niño y Appin dieron dos zarpazos al partido en cuestión de dos minutos. Visto y no visto. Perrin y Pablo Vázquez no cuadraron la marca de Fer Niño y el delantero aprovechó un centro medido a su cabeza para adelantar a los burgaleses en Gijón. El palo fue duro porque el Sporting estaba bien y generando peligro, pero sin pólvora.

Mientras el estadio se preparaba para volver a remontar un gol en contra como sucedió en la primera jornada ante el Córdoba, llegó el segundo sopapo. De un saque de esquina a favor, a ver como Appin dejaba sentados a Corredera y Guille Rosas en un espectacular balón largo que le llevó directo a la portería de Yáñez.

Sporting Yáñez; Guille Rosas (Kevin Vázquez, m. 80), Pablo Vázquez (Cortés, m. 90+1), Perrin, Diego Sánchez (Pablo García, m. 90+1); Nacho Martín (Caicedo, m. 45), Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos (Enol Prendes, m. 80) y Otero. 2 - 3 Burgos: Cantero, Lizancos (Mejía, m. 63), Atienza, Grego, Fer Niño (Mario González, m. 84), Appin (Mateo, m. 63), Miguel, David (Del Cerro, m. 90+1), Curro (Mario, m. 84), Córdoba y Morante. Goles: 0-1: m. 19, Fer Niño. 0-2: m. 21, Appin. 1-2: m. 53, Gelabert. 2-2: m. 71, Guille Rosas. 2-3: m. 89, Mejía.

Árbitro: Salvador Lax. Amonestó en el Sporting a Perrin; y en el Burgos a Cantero y Mejía.

Incidencias: partido disputado en El Molinón ante 23.842 aficionados.

Lo peor de la tarde fue la escasa reacción del equipo. Pasó de dominar el choque a verse por debajo en el marcador y no saber qué hacer para encontrar el camino hacia el gol. Garitano puso a calentar a Caicedo en la primera parte para activar un plan secundario. Necesitaba reaccionar el Sporting.

Por contra, lo mejor del choque fue el cambio de imagen que tuvieron los rojiblancos tras el descanso. Cogieron las riendas los de siempre y guiaron al equipo al empate. Dubasin, Otero, Gelabert y para grata sorpresa, también Gaspar Campos, comenzaron a fabricar jugadas de peligro.

El único inconveniente es que la mira de los atacantes sigue estando desviada. Es un mal de muchos, porque el gol no es fácil de encontrar, que termina lastrando en tardes como la vivida en El Molinón. Errando atrás y arriba, las opciones de victoria se reducen.

Otero volvió a aparecer para asistir a Gelabert y Dubasin hizo lo propio con Guille Rosas para igualar la contienda. Se logró antes de encarar el último cuarto de hora del choque. Nadie tenía ni una sola duda de que se podía remontar.

Con lo que pocos contaban era con que el equipo volviera a dar un bajón. Tal cual le sucedió en la primera parte. Se quedó sin ideas y sin fuerzas. A Garitano no le quedó otra que mover el banquillo. Y el fondo de armario es el que es.

El tercer gol llegó tras una jugada individual de Mario González, exrojiblanco. Dejó sentados a Perrin, Corredera y Diego Sánchez. A los tres los dejó atrás dentro del área. El resto lo hicieron sus compañeros. Dos pases para superar a Kevin Vázquez y Mejía marcó casi a placer. Un jarro de agua fría que dejó a todos helados.

Un total de 28 disparos del Sporting, con 10 entre los tres palos es para analizar. Es cierto que el Burgos llegó a sacar un balón debajo de los palos, pero eso no cuenta para sumar puntos.

La derrota es dura y más siendo de manera consecutiva después de la caída en La Coruña, pero la imagen nada tiene que ver con la vista en Riazor. Así, el aficionado permite caer a su equipo, pero tienen que ser más efectivos en las áreas.